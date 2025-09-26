Prince of Persia The Lost Crown è comparso su Xbox Game Pass e poi scomparso: è in arrivo?

Un caso strano è emerso proprio durante il Tokyo Game Show e quindi passato anche piuttosto inosservato: per un breve periodo di tempo, Prince of Persia: The Lost Crown è comparso tra i giochi di prossimo arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass, per poi essere rimosso dopo poco tempo.

Si dev'essere trattato di un errore, ma bisogna vedere di che tipo: un'introduzione completamente sbagliata per un gioco che non ha nulla a che vedere con la piattaforma, o più semplicemente un avviso comparso prima del tempo? La seconda ipotesi sembra effettivamente più probabile, in una situazione del genere.

Il fatto che un gioco compaia totalmente a caso nella sezione dei titoli in arrivo su Game Pass sembra piuttosto strano, dunque si potrebbe propendere per l'idea che si sia trattato di una pubblicazione prima del tempo previsto.