Prince of Persia The Lost Crown è comparso su Xbox Game Pass e poi scomparso: è in arrivo?

Un caso strano è emerso proprio durante il Tokyo Game Show e quindi passato anche piuttosto inosservato: per un breve periodo di tempo, Prince of Persia: The Lost Crown è comparso tra i giochi di prossimo arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass, per poi essere rimosso dopo poco tempo.
Si dev'essere trattato di un errore, ma bisogna vedere di che tipo: un'introduzione completamente sbagliata per un gioco che non ha nulla a che vedere con la piattaforma, o più semplicemente un avviso comparso prima del tempo? La seconda ipotesi sembra effettivamente più probabile, in una situazione del genere.
Il fatto che un gioco compaia totalmente a caso nella sezione dei titoli in arrivo su Game Pass sembra piuttosto strano, dunque si potrebbe propendere per l'idea che si sia trattato di una pubblicazione prima del tempo previsto.
Sarebbe un'ottima introduzione
Questo significherebbe, chiaramente, che Prince of Persia: The Lost Crown potrebbe essere in arrivo nel catalogo di Game Pass, e l'ipotesi non è del tutto assurda, considerando la vicinanza di Ubisoft al servizio in abbonamento di Microsoft.
In effetti, i tempi potrebbero essere maturi per un passaggio dell'ottimo metroidvania a base di Prince of Persia all'interno del Game Pass, considerando peraltro che proprio di recente è stato inserito anche The Rogue Prince of Persia.
Ovviamente, per il momento si tratta solo di una supposizione, dunque rimaniamo in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, ma si tratterebbe comunque di un'ottima introduzione nel catalogo di Game Pass, se dovesse essere confermata.
Nel frattempo abbiamo visto che Xbox Game Pass ha già 8 giochi confermati a ottobre, per un mese che si preannuncia davvero eccezionale.