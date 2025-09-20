Xbox Game Pass ha già 8 giochi confermati a ottobre e sembra davvero un mese eccezionale

È una lista che ci fa guardare con enorme aspettativa al prossimo mese.

Nella fattispecie, questa è la lista dei giochi già annunciati in arrivo a ottobre su Game Pass, con le rispettive date di uscita:

Attendiamo dunque le comunicazioni più precise, ma ci sono comunque diversi titoli già annunciati in precedenza, in quanto in uscita al day one direttamente all'interno del catalogo di Game Pass, e tra questi troviamo ben tre produzioni Xbox, con almeno due giochi davvero di grosso calibro.

Non ci sono ancora annunci ufficiali sul prossimo mese di Xbox Game Pass , che come di consueto arriveranno secondo la classica scansione in due mandate successive, ma possiamo comunque dire che ci sono già 8 giochi confermati a ottobre e che sembra davvero essere un mese eccezionale per il servizio Microsoft.

Tre giochi prodotti da Xbox, almeno due grosse produzioni

Settembre ha portato alcune novità di altissimo rilievo su Game Pass, in particolare il lancio diretto di un gioco attesissimo come Hollow Knight: Silksong, ma considerando anche la quantità di titoli in arrivo possiamo dire che ottobre sia destinato a sovrastarlo.

Ci sono diversi titoli indie interessanti, ma la prima uscita da tenere d'occhio è sicuramente quella di Keeper, il nuovo gioco di Double Fine, che arriverà il 17 ottobre su Game Pass, portandosi dietro un notevole carico di fascino e stranezza generale.

Giusto il tempo di far passare qualche giorno ed è già il momento di Ninja Gaiden 4, che arriverà il 21 ottobre: poco da dire su questo, si tratta del seguito di una serie storica che è stato annunciato praticamente a sorpresa solo qualche mese fa, proveniente da un'interessante collaborazione tra Xbox come editore, Team Ninja e PlatinumGames allo sviluppo.

Il trittico di giochi principali si conclude poi con The Outer Worlds 2 il 29 ottobre, che sembra essere una versione nettamente potenziata ed evoluta del peculiare gioco di ruolo in prima persona ad ambientazione fantascientifica di Obsidian.

Bisogna ricordare che si tratta solo di una lista parziale e per avere la visione completa delle uscite dobbiamo aspettare gli annunci ufficiali di Microsoft, ma già così fa una discreta impressione.