Digimon Story: Time Stranger presenta la sua canzone principale con un nuovo trailer musicale

Per l'occasione, Bandai Namco ha annunciato anche i contenuti digitali "Digimon Anime Song Pack", che verranno messi a disposizione al lancio e forniranno una raccolta di canzoni provenienti da vari titoli della serie, tra videogiochi e altro.

Il publisher Bandai Namco e il team Media.Vision hanno pubblicato un nuovo trailer per Digimon Story: Time Stranger , altro capitolo della celebre serie sui mostriciattoli digitali, incentrato in particolare su quella che sarà la canzone principale della colonna sonora del gioco.

Una colonna sonora di notevole livello

Reche, conosciuta in precedenza anche come chelly, è una cantautrice che si è affermata nel genere Jpop come cantante di EGOIST, poi diventata solista e prendendo il nome di Reche nel 2021.

La sua canzone "Wherever you are" avrà il ruolo di promuovere Digimon Story: Time Stranger come canzone principale a supporto del gioco, ed è di fatto protagonista del nuovo trailer visibile qui sopra.

Per quanto riguarda i contenuti scaricabili di Digimon Anime Song Pack, si tratta delle seguenti canzoni:

"Butter-Fly (from Digimon Adventure)

"brave heart" (from Digimon Adventure)

"Target Akai Shougeki~" (from Digimon Adventure 02)

"Break Up!" (from Digimon Adventure 02)

"The Biggest Dreamer" (from Digimon Tamers)

"SLASH!!" (from Digimon Tamers)

"FIRE!!" (from Digimon Frontier)

"With The Will" (from Digimon Frontier)

"Gouing! Going! My soul!!" (from Digimon Savers / Digimon Data Squad)

"Believer "(from Digimon Savers / Digimon Data Squad)

"Nebagiba!" (from Digimon Xros Wars / Digimon Fusion Battles)

"WE ARE Xros Heart!" (from Digimon Xros Wars / Digimon Fusion Battles)

"Mikakunin Hikousen" (from Digimon Adventure:)

"Break the chain" (from Digimon Adventure:)

"FACTION" (from Digimon Ghost Game)

"First Riders" (from Digimon Ghost Game)

Come esponente della sotto-serie "Story", anche Digimon Story: Time Stranger si inserisce all'interno del filone più in stile adventure del franchise, improntato su una narrazione più profonda e lineare ma comunque dotato degli elementi tipici della serie.

La data di uscita è stata annunciata e fissata per il 3 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Ambientato in una timeline frammentata e instabile, Digimon Story: Time Stranger ci mette al comando di un giovane protagonista che potremo personalizzare e che si risveglia in un mondo digitale dove i confini tra passato, presente e futuro sono andati in pezzi.