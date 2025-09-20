Ayaneo Pocket Air Mini è la nuova retro-console portatile a basso prezzo: costa quanto un gioco

Il nome ufficiale è diventato Pocket Air Mini, essendo una variante più piccola del Pocket Air, e i prezzi partono da 69,99 dollari , arrivando fino a 99,99 dollari per il modello con hardware più potente, ma offrendo in generale una soluzione decisamente alla portata delle tasche di tutti i videogiocatori.

La macchina in questione era stata annunciata già alla fine di agosto da Ayaneo come "Code R", promettendo una console portatile per il retrogaming caratterizzata da prezzo basso ma alta qualità , e quantomeno la prima parte dell'affermazione può essere confermata con l'annuncio del prezzo, in attesa di valutarne effettivamente la qualità in maniera diretta.

Ayaneo continua a offrire una notevole quantità di soluzioni diverse per il retrogaming attraverso emulazione, sia domestico che soprattutto in portabilità, e la proposta più recente è rappresenta da Ayaneo Pocket Air Mini , che si presenta decisamente interessante in quanto ha un prezzo davvero abbordabile .

Un'interessante offerta di lancio

Si tratta di una piccola console portatile dotata di schermo LCD in 4:3 da 4,2 pollici con risoluzione 1280x960 a 60 HZ, con diversi formati di memoria che determinano anche i differenti prezzi delle configurazioni.



Di base, la console ha un SoC MediaTek G90T formato da 2 Cortex-A76 e 6 Cortex-A55, con Mali-G76 MP4 a supporto, oltre a un sistema di raffreddamento a ventole e controlli con effetto Hall, vibrazione, accelerometro e batteria da 4500 mAh.

Presente la connessione Wi-Fi 5G e Bluetooth 5.0 e diverse porte come USB Type-C e slot per Micro SD, il tutto funzionante su Android 11 e una dashboard personalizzata.

I diversi tagli di memoria determinano prezzi differenti: la versione con 2GB di RAM e 32GB di archivio costa 69,99$ con l'offerta di lancio, che diventeranno 89,99 dollari come prezzo standard sul mercato, mentre la versione con 3GB di RAM e 64GB di archivio costa 79,99$ con l'offerta di lancio, diventando poi 99,99$ come prezzo standard.

Tutto sommato, si tratta di un prezzo decisamente inferiore anche alle aspettative che si potevano avere pensando alla serie Konkr di Ayaneo, considerando che si tratta comunque di un dispositivo decisamente piccolo e con System on Chip piuttosto modesto rispetto ad altri concorrenti.

Il periodo di uscita previsto è metà ottobre, in attesa di informazioni più precise.