La demo di Digimon Story: Time Stranger è disponibile da oggi

Bandai Namco ha annunciato a sorpresa che la demo di Digimon Story: Time Stranger, annunciata ieri, è già disponibile: potete scaricarla gratis su PC, PS5 o Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   11/09/2025
Uno dei protagonisti di Digimon Story: Time Stranger
Bandai Namco ha annunciato che la demo di Digimon Story: Time Stranger è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S: un vero e proprio shadow drop per la versione dimostrativa del gioco, rivelata solo ieri ma senza una data di uscita a corredo.

Scaricabile gratuitamente da Steam, PlayStation Store o Xbox Store, la versione dimostrativa del gioco consente di cimentarsi con le fasi iniziali della campagna per avere un assaggio di cosa ci attende il prossimo 3 ottobre.

Come da tradizione, sarà possibile trasferire i salvataggi dalla demo all'edizione completa di Digimon Story: Time Stranger, così da conservare i progressi effettuati. Inoltre, al completamento della demo si potrà sbloccare l'Adventure Trial Mode in Central Town.

Questa modalità permetterà ai giocatori di esplorare nuove aree e dungeon all'interno del Mondo Digitale di Iliad, ma attenzione: in questo caso non sarà consentito trasferire i progressi nella versione completa.

Un'avventura molto attesa

Abbiamo provato Digimon Story: Time Stranger alcuni giorni fa, trovandoci di fronte a un prodotto per molti versi tradizionale ma senza dubbio accattivante nei suoi risvolti narrativi, a conferma dello stile di questa specifica serie basata sui Digimon.

Pur al netto di una struttura datata e priva di particolari innovazioni, insomma, Time Stranger si pone senz'altro come un'avventura molto attesa dai fan di questi personaggi, e la demo sarà un ottimo modo per avere un assaggio dell'esperienza in arrivo a ottobre.

La demo di Digimon Story: Time Stranger è disponibile da oggi