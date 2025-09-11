Bandai Namco ha annunciato che la demo di Digimon Story: Time Stranger è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S: un vero e proprio shadow drop per la versione dimostrativa del gioco, rivelata solo ieri ma senza una data di uscita a corredo.

Scaricabile gratuitamente da Steam, PlayStation Store o Xbox Store, la versione dimostrativa del gioco consente di cimentarsi con le fasi iniziali della campagna per avere un assaggio di cosa ci attende il prossimo 3 ottobre.

Come da tradizione, sarà possibile trasferire i salvataggi dalla demo all'edizione completa di Digimon Story: Time Stranger, così da conservare i progressi effettuati. Inoltre, al completamento della demo si potrà sbloccare l'Adventure Trial Mode in Central Town.

Questa modalità permetterà ai giocatori di esplorare nuove aree e dungeon all'interno del Mondo Digitale di Iliad, ma attenzione: in questo caso non sarà consentito trasferire i progressi nella versione completa.