Tutte le nuove versioni di Apple Watch sono disponibili in prenotazione su Amazon

Su Amazon, dopo l'annuncio, sono finalmente disponibili alla prenotazione i nuovi Apple Watch annunciati durante l'ultima kermesse dell'azienda di Cupertino.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/09/2025
Su Amazon sono finalmente disponibili i nuovi Apple Watch che l'azienda di Cupertino ha presentato durante la sua ultima kermesse dedicata ai nuovi dispositivi. Si tratta di Apple Watch Series 11, seguito poi da Apple Watch 3 Ultra per chiudere con Apple Watch 3 SE.

Le principali differenze tra i vari nuovi modelli di Apple Watch

Tutti i modelli sono equipaggiati con chip S10, display always-on, Sleep Score e funzioni multimediali. L'Apple Watch SE 3 rappresenta l'opzione più economica: offre sensore cardiaco ottico, è resistente all'acqua fino a 50 m e ha un'autonomia fino a 18 ore (32 in modalità risparmio).

Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3

Il Series 11 aggiunge ECG, sensore ossigeno nel sangue, un display più luminoso e autonomia fino a 24 ore. Il top di gamma Ultra 3 è pensato per ambienti estremi: resistenza fino a 100 m, certificazioni MIL-STD 810H, GPS a doppia frequenza, autonomia fino a 42 ore (72 in risparmio), doppio speaker, tre microfoni e funzioni avanzate per sport acquatici e immersioni fino a 40 m.

