Digimon Story: Time Stranger presenta il DLC Additional Digimon & Episode Pack 1 con data d'uscita

Bandai Namco ha presentato il nuovo DLC "Additional Digimon & Episode Pack 1: Alternate Dimension" per Digimon Story: Time Stranger, che aggiunge nuove creature, quest e contenti vari alla fornitura di base del gioco, con una data di uscita fissata.
Si tratta di un pacchetto aggiuntivo per il nuovo capitolo videoludico della serie Digimon che porterà con sé vari nuovi elementi, come visibile anche nel trailer di presentazione riportato qui sotto, collegato in particolare al Season Pass.
Il pacchetto sarà scaricabile gratuitamente da coloro che hanno acquistato la Deluxe o Ultimate Edition del gioco, ma il DLC potrà essere anche acquistato a parte dagli altri utenti.
Nuove creature e nuove quest
Il trailer mostra un epico combattimento all'interno di una quest introdotta dal pacchetto d'espansione in questione, in attesa di scoprire poi precisamente tutti gli elementi caratterizzanti di questo.
Additional Digimon & Episode Pack 1: Alternate Dimension arriverà molto presto: la data di uscita è stata fissata per lunedì 8 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, dunque non manca molto a scoprire qualcosa di più sul pacchetto.
"Additional Digimon & Episode Pack 1: Alternate Dimension" presenta nuovi percorsi di Digivolution per Mega Digimon, tra cui BlitzGreymon, CresGarurumon, Omnimon Zwart Defeat e Omnimon Alter-B, oltre a una serie di missioni speciali che "intrecciano incontri attraverso il tempo e lo spazio", si legge nella descrizione ufficiale da parte di Bandai Namco.
Di recente, il produttore della serie ha riferito che Digimon Story: Time Stranger deve far capire qual è la differenza con Pokémon.