Postal: Bullet Paradise è stato cancellato due giorni dopo l'annuncio, per le accuse di essere fatto con l'IA

Due giorni fa è stato annunciato Postal: Bullet Paradise , un titolo in stile Vampire Survivors declinato in chiave "bullet heaven" e basato sull'irriverente proprietà intellettuale Postal di Running with Scissors. Non eccitatevi troppo, però, perché è già stato cancellato . Il motivo? La risposta "estremamente negativa" della community, che non ha gradito l'apparente massiccio utilizzo di IA generative.

Ucciso dall'IA

In effetti il trailer ufficiale desta più di qualche sospetto, dal doppiaggio ad alcune risorse grafiche.

Sviluppato da Goonswarm Games, il gioco sarebbe dovuto essere pubblicato da Running with Scissors, ma dopo la reazione del pubblico, l'editore ha deciso di cancellare il progetto e prendere le distanze, per voce del fondatore dello studio, Vince Desi:

"Dopo aver rivelato POSTAL: Bullet Paradise, un titolo che Running With Scissors aveva intenzione di pubblicare ma che non ha sviluppato, siamo stati travolti dai commenti negativi della community di POSTAL, evidentemente preoccupata. Il forte feedback ricevuto indica che alcuni elementi del gioco sono molto probabilmente generati da IA, causando un danno estremo al nostro marchio e alla nostra reputazione. Siamo sempre stati - e saremo sempre - trasparenti con la nostra community. La nostra fiducia nel team di sviluppo è compromessa; di conseguenza, abbiamo eliminato il progetto. Abbiamo molte cose in arrivo (alcune le conoscete, altre no).

Dal 1996, anno di fondazione di Running With Scissors, abbiamo sempre detto che i nostri fan fanno parte del team. La nostra priorità è sempre quella di fare la cosa giusta per i milioni di persone che sostengono il franchise POSTAL. Siamo grati di avere l'opportunità di creare i giochi che vogliamo giocare e continueremo a concentrarci sui nuovi progetti e aggiornamenti in arrivo nel 2026 e oltre. Non vediamo l'ora di dirvi di più!"

L'IA generativa è ormai parte integrante del discorso sui videogiochi, tanto che compagnie come Sega hanno deciso di avallarla pubblicamente. Ci sono anche esempi di grossi titoli che ne fanno uso, come Call of Duty: Black Ops 7 e ARC Raiders.