Postal: Bullet Paradise è stato annunciato per PS4, PS5, Nintendo Switch e PC, è un bullet heaven con co-op

Il gioco sarà disponibile su PC, Mac e Linux via Steam durante il terzo trimestre del 2026 al prezzo di 19,99 dollari. Seguiranno le versioni PS4, PS5 e Nintendo Switch, che al momento non hanno ancora un periodo di uscita preciso, ma che promettono di portare l'esperienza anche al pubblico console.

Running With Scissors e gli sviluppatori di Goonswarm Games hanno annunciato Postal: Bullet Paradise , nuovo capitolo spin-off della saga. Si tratta di uno sparatutto in prima persona costruito intorno a meccaniche bullet-heaven e che supporta la modalità cooperativa a due giocatori online, pensata per amplificare il caos e l'irriverenza tipici della serie.

Trailer e primi dettagli

Gli sviluppatori di Goonswarm Games hanno descritto Bullet Paradise come un bullet heaven in prima persona che mescola l'umorismo nero e l'irriverenza tipici di Postal con una formula più moderna, rigiocabile e adatta alle sessioni cooperative. L'obiettivo è offrire un'esperienza frenetica e imprevedibile, capace di sorprendere anche i fan storici della saga.

Il titolo ci catapulta in un futuro distopico popolato da robot difettosi, mutanti e fanatici aziendali. Il giocatore veste i panni di diversi "Dude" della serie, provenienti da linee temporali differenti e caratterizzati da abilità e tratti unici, che rendono ogni partita diversa e imprevedibile.

Il gameplay punta sul caos e sulla progressione roguelite, con orde di nemici a schermo da affrontare, un arsenale improvvisato costruito raccogliendo rottami e spazzatura, potenziamenti da sbloccare e una modalità cooperativa online fino a quattro giocatori, pensata per esaltare la rigiocabilità e la varietà delle sfide.