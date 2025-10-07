La classifica di Steam ha già incoronato Battlefield 6, Digimon Story: Time Stranger batte EA Sports FC 26

La classifica settimanale dei giochi e hardware più venduti su Steam registra un netto cambio ai vertici: Battlefield 6 conquista la prima posizione, con alcuni giorni di anticipo prima del suo debutto ufficiale.
Lo sparatutto di Electronic Arts si è imposto grazie ai preorder dei giocatori PC, segno di un forte interesse verso un titolo che promette di riportare la serie ai suoi fasti, dopo il mezzo passo falso di Battlefield 2042.
La beta di Call of Duty: Black Ops 7 ha dato i suoi frutti
Al secondo posto troviamo Steam Deck, spinto anche dalle recenti promozioni lanciate da Valve. I numeri registrati al lancio lasciavano presagire un'ottima partenza, ma sorprende comunque vedere Digimon Story: Time Stranger in terza posizione. Il JRPG di Bandai Namco è riuscito a superare persino un colosso come EA Sports FC 26, che dalla vetta conquistata al lancio è ora scivolato al quarto posto.
Scendendo di qualche posizione, Call of Duty: Black Ops 7 si piazza al nono posto, a più di un mese dal debutto nei negozi. Un risultato probabilmente influenzato dall'open beta in corso, che ha spinto molti utenti a prenotarlo in vista del lancio previsto per il 14 novembre.
Di seguito la top 10 di Steam del 30 settembre - 7 ottobre stilata in base ai ricavi:
- Battlefield 6
- Steam Deck
- Digimon Story: Time Stranger
- EA Sports FC 26
- Megabonk
- Cyberpunk 2077
- Call of Duty: Black Ops 7
- Sons of the Forest
- Baldur's Gate 3
- Red Dead Redemption 2