MSI NVIDIA GeForce RTX 5080: al minimo storico in occasione della Festa delle Offerte Prime

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime viene applicato uno sconto del 17% sull'MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 per un costo totale e finale d'acquisto di 1.199€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: L'MSI GeForce RTX 5080 rappresenta una delle soluzioni grafiche più potenti e avanzate della nuova generazione NVIDIA, progettata per offrire prestazioni eccezionali in ogni ambito: dal gaming di fascia alta al rendering 3D e alle applicazioni professionali più esigenti. Questa scheda assicura fluidità, efficienza e un controllo ottimale anche sotto i carichi di lavoro più pesanti.
Ulteriori dettagli
Con una frequenza di boost fino a 2655 MHz, la RTX 5080 garantisce potenza extra nei momenti di massima intensità, ottimizzando le prestazioni durante le sessioni di gioco o di lavoro grafico avanzato. Il sistema di raffreddamento Triple Fan (3X OC), con tre ventole personalizzate,mantiene le temperature sempre sotto controllo, assicurando un funzionamento silenzioso e prestazioni stabili anche durante lunghe maratone di gioco.
La scheda supporta le più recenti tecnologie NVIDIA, tra cui DLSS 4, che migliora le prestazioni mantenendo una qualità visiva impeccabile, e il ray tracing in tempo reale, che offre effetti di luce e riflessi incredibilmente realistici.