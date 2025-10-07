0

MSI NVIDIA GeForce RTX 5080: al minimo storico in occasione della Festa delle Offerte Prime

Su Amazon, oggi, viene messa in promozione l'MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 con uno sconto che fa calare il prezzo fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/10/2025
MSI GeForce RTX 5080

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime viene applicato uno sconto del 17% sull'MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 per un costo totale e finale d'acquisto di 1.199€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: L'MSI GeForce RTX 5080 rappresenta una delle soluzioni grafiche più potenti e avanzate della nuova generazione NVIDIA, progettata per offrire prestazioni eccezionali in ogni ambito: dal gaming di fascia alta al rendering 3D e alle applicazioni professionali più esigenti. Questa scheda assicura fluidità, efficienza e un controllo ottimale anche sotto i carichi di lavoro più pesanti.

Ulteriori dettagli

Con una frequenza di boost fino a 2655 MHz, la RTX 5080 garantisce potenza extra nei momenti di massima intensità, ottimizzando le prestazioni durante le sessioni di gioco o di lavoro grafico avanzato. Il sistema di raffreddamento Triple Fan (3X OC), con tre ventole personalizzate,mantiene le temperature sempre sotto controllo, assicurando un funzionamento silenzioso e prestazioni stabili anche durante lunghe maratone di gioco.

La scheda supporta le più recenti tecnologie NVIDIA, tra cui DLSS 4, che migliora le prestazioni mantenendo una qualità visiva impeccabile, e il ray tracing in tempo reale, che offre effetti di luce e riflessi incredibilmente realistici.

