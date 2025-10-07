MSI NVIDIA GeForce RTX 5080: al minimo storico in occasione della Festa delle Offerte Prime

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime viene applicato uno sconto del 17% sull'MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 per un costo totale e finale d'acquisto di 1.199€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: L'MSI GeForce RTX 5080 rappresenta una delle soluzioni grafiche più potenti e avanzate della nuova generazione NVIDIA, progettata per offrire prestazioni eccezionali in ogni ambito: dal gaming di fascia alta al rendering 3D e alle applicazioni professionali più esigenti. Questa scheda assicura fluidità, efficienza e un controllo ottimale anche sotto i carichi di lavoro più pesanti.