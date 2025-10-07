La beta di Call of Duty: Black Ops 7 è stata estesa, ecco le novità

Activision ha annunciato che la beta di Call of Duty: Black Ops 7 è stata estesa di ventiquattro ore e si concluderà dunque il 9 ottobre alle 18.00, chiudendo i test del nuovo capitolo a pochissime ore dal debutto di Battlefield 6, che avverrà il giorno dopo.

"La reazione alla beta di Black Ops 7 finora è stata fantastica", si legge nel post pubblicato sul blog ufficiale di Call of Duty. "Che stiate chiamando le bombe nel multiplayer o cercando di raggiungere round alti nella modalità sopravvivenza zombie, c'è tanto da fare e ci siamo davvero divertiti a giocare insieme a tutti voi."

"A nome di tutto il team di Treyarch, siamo davvero grati per il vostro feedback finora... e, a proposito, abbiamo sentito che vorreste un po' di tempo in più, quindi abbiamo deciso di estendere la beta di Black Ops 7 fino alle 18.00 di giovedì 9 ottobre!"

La beta include ora la sesta mappa multiplayer, Toshin, e le playlist aperte con matchmaking classico. Sono stati inoltre riconfermati i doppi XP "per aiutare tutti a raggiungere il livello 30, provare ogni arma ed equipaggiamento, oltre a sbloccare numerosi accessori e overclock lungo il percorso."