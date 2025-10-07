Uno dei giochi gratis di ottobre di PlayStation Plus Extra potrebbe essere stato svelato, ed è grosso

Il noto leaker Billbil-kun, considerato ormai estremamente affidabile, ha svelato in queste ore quello che dovrebbe essere uno dei giochi gratis di ottobre 2025 in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, e si tratta di un gioco davvero grosso: Silent Hill 2.
Il remake ad opera di Bloober Team è uscito precisamente un anno fa, e celebrerebbe dunque il suo primo anniversario venendo inserito all'interno del catalogo su abbonamento di PlayStation Plus Extra e Premium, rappresentando dunque un'aggiunta davvero molto importante per il servizio di Sony.
Ovviamente si tratta ancora di una voce di corridoio, ma considerando l'affidabilità dimostrata dal leaker in questione possiamo darlo quasi per certo, in attesa dell'annuncio ufficiale sui nuovi titoli in arrivo nei due tier superiori dell'abbonamento Sony.
Arriverà anche su altre piattaforme?
La comunicazione completa e ufficiale dei nuovi giochi in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium dovrebbe arrivare nelle prossime ore, forse già domani pomeriggio secondo lo schema standard, ma intanto c'è questa grossa anticipazione.
Silent Hill 2 Remake sarebbe dunque previsto tra i giochi di ottobre, cosa che comporta diverse considerazioni, a partire dal fatto che si tratti di un'aggiunta veramente funzionale al periodo pre-Halloween, considerando di che titolo si tratta.
Il fatto che venga inserito nel catalogo dell'abbonamento, inoltre, potrebbe dare maggiore credito all'idea che Silent Hill 2 sia in arrivo anche su altre piattaforme, visto che il suo periodo di esclusiva termina di fatto tra oggi e domani.
Ci sono già voci di corridoio che lo vogliono in arrivo su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, e un suo passaggio all'interno del catalogo di PlayStation Plus potrebbe corroborare questa idea, come già successo anche ad altre esclusive temporali.
Nel frattempo, su Extra e Premium sono stati inseriti nei giorni scorsi dei giochi aggiuntivi come The Last of Us 2 Remastered e un titolo Ubisoft, mentre proprio oggi sono stati messi a disposizione i giochi di ottobre di PlayStation Plus Essential.