Uno dei giochi gratis di ottobre di PlayStation Plus Extra potrebbe essere stato svelato, ed è grosso

Il remake ad opera di Bloober Team è uscito precisamente un anno fa, e celebrerebbe dunque il suo primo anniversario venendo inserito all'interno del catalogo su abbonamento di PlayStation Plus Extra e Premium, rappresentando dunque un'aggiunta davvero molto importante per il servizio di Sony.

Il noto leaker Billbil-kun, considerato ormai estremamente affidabile, ha svelato in queste ore quello che dovrebbe essere uno dei giochi gratis di ottobre 2025 in arrivo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium , e si tratta di un gioco davvero grosso: Silent Hill 2 .

Arriverà anche su altre piattaforme?

La comunicazione completa e ufficiale dei nuovi giochi in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium dovrebbe arrivare nelle prossime ore, forse già domani pomeriggio secondo lo schema standard, ma intanto c'è questa grossa anticipazione.

Silent Hill 2 Remake sarebbe dunque previsto tra i giochi di ottobre, cosa che comporta diverse considerazioni, a partire dal fatto che si tratti di un'aggiunta veramente funzionale al periodo pre-Halloween, considerando di che titolo si tratta.

Il fatto che venga inserito nel catalogo dell'abbonamento, inoltre, potrebbe dare maggiore credito all'idea che Silent Hill 2 sia in arrivo anche su altre piattaforme, visto che il suo periodo di esclusiva termina di fatto tra oggi e domani.

Ci sono già voci di corridoio che lo vogliono in arrivo su Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, e un suo passaggio all'interno del catalogo di PlayStation Plus potrebbe corroborare questa idea, come già successo anche ad altre esclusive temporali.

Nel frattempo, su Extra e Premium sono stati inseriti nei giorni scorsi dei giochi aggiuntivi come The Last of Us 2 Remastered e un titolo Ubisoft, mentre proprio oggi sono stati messi a disposizione i giochi di ottobre di PlayStation Plus Essential.