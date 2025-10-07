I giochi PS4 e PS5 di ottobre su PlayStation Plus sono disponibili

Sono disponibili i giochi PS4 e PS5 di ottobre su PlayStation Plus, scaricabili da tutti gli utenti abbonati al servizio Sony, a prescindere dal livello della sottoscrizione: si tratta di Alan Wake 2, Goat Simulator 3 e Cocoon.

Ottenibili senza costi aggiuntivi fino al 4 novembre, i tre nuovi titoli puntano a offrire anche stavolta esperienze molto diverse fra di loro, passando dalle inquietanti atmosfere del survival horror targato Remedy alla follia di Goat Simulator 3, per arrivare infine al peculiare design dell'avventura di Geometric Interactive.

Il piatto forte del mese di ottobre è inevitabilmente rappresentato da Alan Wake 2, che mette da parte le meccaniche action shooter del primo capitolo per puntare a un impianto di maggior spessore e in grado di supportare una narrazione che in questo caso fa davvero la differenza.

Al comando di due diversi protagonisti, l'agente FBI Saga Anderson e lo scrittore maledetto Alan Wake, dovremo esplorare scenari pieni di potenziali insidie e affrontare una minaccia che sembra collegata alle forze oscure che avevamo già combattuto nell'originale Alan Wake.