Festa delle Offerte Prime: i Joy-Con per Nintendo Switch 2 sono al minimo storico sulla piattaforma

Oggi, su Amazon, in occasiona della prima tornata di promozioni del primo giorno della Festa delle Offerte Prime, è disponibile uno sconto del 12% che fa calare al minimo storico il prezzo dei Joy-Con per Nintendo Switch 2: prezzo finale d'acquisto di 76,70€ . Puoi acquistarli direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: I nuovi Joy-Con 2 di Nintendo Switch 2 introducono diverse migliorie ergonomiche e funzionali, pensate per rendere l'esperienza di gioco più comoda e precisa. Una delle novità principali riguarda i pulsanti SL e SR, ora più grandi.

Ulteriori dettagli

I control stick sono stati ridisegnati: hanno dimensioni più ampie e una struttura più solida, garantendo una presa migliore e movimenti più precisi, riducendo il rischio di affaticamento durante le sessioni di gioco prolungate. Un'altra innovazione significativa è rappresentata dal nuovo sistema di connessione magnetica. I Joy-Con 2 si collegano alla console tramite magneti, che li mantengono saldamente fissati ai lati della Nintendo Switch 2.

Joy-Con per Nintendo Switch 2

Questa soluzione migliora la sensazione di solidità rispetto al precedente meccanismo a slitta, rendendo l'aggancio più fluido e immediato. Anche i Joy-Con fanno la differenza nell'ecosistema della nuova console, dai un'occhiata alla nostra recensione per approfondire maggiormente le caratteristiche della console stessa.