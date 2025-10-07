0

Festa delle Offerte Prime: i Joy-Con per Nintendo Switch 2 sono al minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime è disponibile uno sconto che fa calare al minimo storico il prezzo dei Joy-Con per Switch 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   07/10/2025
Joy-Con Switch 2

Oggi, su Amazon, in occasiona della prima tornata di promozioni del primo giorno della Festa delle Offerte Prime, è disponibile uno sconto del 12% che fa calare al minimo storico il prezzo dei Joy-Con per Nintendo Switch 2: prezzo finale d'acquisto di 76,70€. Puoi acquistarli direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: I nuovi Joy-Con 2 di Nintendo Switch 2 introducono diverse migliorie ergonomiche e funzionali, pensate per rendere l'esperienza di gioco più comoda e precisa. Una delle novità principali riguarda i pulsanti SL e SR, ora più grandi.

Ulteriori dettagli

I control stick sono stati ridisegnati: hanno dimensioni più ampie e una struttura più solida, garantendo una presa migliore e movimenti più precisi, riducendo il rischio di affaticamento durante le sessioni di gioco prolungate. Un'altra innovazione significativa è rappresentata dal nuovo sistema di connessione magnetica. I Joy-Con 2 si collegano alla console tramite magneti, che li mantengono saldamente fissati ai lati della Nintendo Switch 2.

Joy-Con per Nintendo Switch 2
Joy-Con per Nintendo Switch 2

Questa soluzione migliora la sensazione di solidità rispetto al precedente meccanismo a slitta, rendendo l'aggancio più fluido e immediato. Anche i Joy-Con fanno la differenza nell'ecosistema della nuova console, dai un'occhiata alla nostra recensione per approfondire maggiormente le caratteristiche della console stessa.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Festa delle Offerte Prime: i Joy-Con per Nintendo Switch 2 sono al minimo storico sulla piattaforma