Assassin's Creed Mirage per PS5 è in sconto su Amazon, giusto in tempo per il DLC gratis

Le promozioni sui videogiochi proposte dalla Festa delle Offerte Prime di Amazon propongono Assassin's Creed Mirage a un ottimo prezzo.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/10/2025
Assassin's Creed Mirage in offerta su PS5
Assassin's Creed Mirage
Assassin's Creed Mirage
La Festa delle Offerte Prime di Amazon Italia propone un'ampia selezione di videogiochi a prezzi convenienti. Tra questi segnaliamo Assassin's Creed Mirage in versione PS5, che al momento è possibile acquistare approfittando di uno sconto del 10%. Se siete interessati potrete raggiungere l'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. Al momento il gioco è disponibile a 17,99 euro, il prezzo più basso registrato sulla piattaforma nell'ultimo mese. Il prodotto è in lingua italiana e venduto e spedito da Amazon, con possibilità di reso entro 14 giorni.

In arrivo l'espansione gratuita Valley of Memory

Assassin's Creed Mirage, a differenza dei giochi più recenti della serie di Ubisoft, abbandona la deriva GDR e propone un mondo di gioco più contenuto e focalizzato sulla città di Bagdad del IX secolo, mettendo in primo piano la componente stealth, cosa che lo rende concettualmente più vicino ai primissimi capitoli. La storia segue le vicende di Basim Ibn Ishaq, un personaggio già noto a chi ha giocato Valhalla, che passa dall'essere un ladruncolo di strada a diventare un membro di spicco della Confraternita degli Assassini.

Giusto ieri Ubisoft ha annunciato Valley of Memory, un'espansione gratuita che sarà disponibile a partire dal 18 novembre. Introdurrà una nuova storia ambientata nella Valle di AlUla che vedrà il protagonista affrontare il proprio passato, in un viaggio che lo condurrà alla ricerca di suo padre. Oltre a nuove nuove avventure, il DLC includerà anche armi extra e novità, insieme a funzionalità inedite per il gioco base come la possibilità di rigiocare le missioni già completate.

