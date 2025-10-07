Dopo i caricabatterie, anche i cavi USB potrebbero sparire dalle confezioni degli smartphone

Da tempo gli smartphone arrivano nelle nostre mani senza caricabatterie: una decisione nata per ridurre l'impatto ambientale e i rifiuti elettronici , introdotta per la prima volta da Apple con l'iPhone 12. Dopo quest'ultima, anche altri produttori hanno seguito la stessa strada, ma a suggerire un nuovo capitolo potrebbe essere Sony: le confezioni degli smartphone potrebbero arrivare senza nemmeno il cavo USB . La ricarica? Sarà... un problema vostro.

Va però sottolineato che queste assenze erano indicate chiaramente sul retro della confezione. Una scelta per ora limitata al modello Xperia, ma che potrebbe estendersi anche ad altri marchi . Basti pensare che, sebbene non rientri nella categoria degli smartphone, anche Apple ha abbandonato i cavi USB in dotazione con i suoi AirPods 4 e AirPods Pro 3.

Tutto è iniziato nel subreddit Linus Tech Tips . Un utente che ha acquistato un Sony Xperia 10 VII ha scoperto che nella confezione non erano inclusi né il caricabatterie né il cavo per la ricarica.

Una scelta sensata o rischiosa?

Anche in questo caso si tratterebbe di una decisione pensata per ridurre lo spreco, dato che molti utenti hanno probabilmente accumulato decine e decine di cavi USB-C in questi anni e non dovrebbero avere problemi a procurarsene uno. Tuttavia, in caso contrario, potrebbero essere portati ad acquistare cavi di scarsa qualità, pur di risparmiare, e ciò potrebbe causare danni al dispositivo stesso. Non tutti i cavi sono uguali: dalla ricarica lenta a possibili rischi di surriscaldamento o addirittura cortocircuiti, alcuni prodotti potrebbero davvero creare danni irreparabili.

Alcuni utenti hanno segnalato che i connettori potrebbero deformarsi e i pin potrebbero bruciarsi (in questo caso con prodotti di scarsa qualità e con un uso prolungato). Ironia della sorte: più il prodotto è "scarso", più spesso sarà necessario sostituirlo, e ciò significa che lo spreco potrebbe anche raddoppiare. Proprio l'opposto di quanto previsto. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.