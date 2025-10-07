Android non vuole più farvi giocare in auto?

GameSnacks era una collezione di giochi in HTML5 ideata per funzionare direttamente sul display dell'auto, senza necessità di installazioni o connessioni aggiuntive. Il progetto era nato all'interno di Area120, l'incubatore di Google dedicato agli esperimenti e alle iniziative collaterali, e aveva fatto il suo debutto su Android Auto nel 2021. Ora, però, tutto lascia intendere che la funzione stia per essere definitivamente rimossa.

Che fine stanno facendo i GameSnacks su Android Auto

Le prime segnalazioni sono arrivate da utenti che partecipano ai programmi beta di Android Auto. Alcuni hanno notato che GameSnacks non compare più nel menu principale del launcher, pur restando visibile nelle impostazioni del sistema. È stata la versione beta 15.2 la prima in cui l'assenza della sezione giochi è stata riscontrata con certezza, anche se non è chiaro se la rimozione fosse pianificata o dovuta a un errore temporaneo.

L'immagine di copertina dell'app GameSnacks su Google Play

In precedenza, diversi utenti avevano segnalato malfunzionamenti legati a un messaggio di avviso che impediva di avviare i giochi anche quando l'auto era ferma, come invece previsto dalle regole di sicurezza. Questi problemi sembrano aver anticipato l'attuale decisione di Google di rimuovere del tutto la funzione, forse per semplificare l'esperienza d'uso o per evitare distrazioni durante la guida.

Al momento, le versioni stabili di Android Auto non hanno ancora eliminato GameSnacks in modo completo, ma sempre più segnalazioni indicano che la funzione sta scomparendo progressivamente. Sui forum di supporto di Google, diversi utenti hanno riportato l'assenza dei giochi anche senza utilizzare la versione beta, segno che il cambiamento potrebbe essere già in fase di distribuzione graduale. Tuttavia, la mancanza di dettagli ufficiali sul numero di versione installato rende difficile capire se la modifica sia limitata a determinate build o se riguardi tutte le installazioni.

L'introduzione di GameSnacks nel 2021 aveva suscitato un certo interesse per la possibilità di intrattenere i passeggeri durante le soste, con giochi leggeri come puzzle e arcade sviluppati appositamente per schermi di piccole dimensioni. L'obiettivo non era quello di trasformare Android Auto in una console, ma di aggiungere un elemento di svago durante i tempi morti, mantenendo al tempo stesso un'interfaccia sicura e controllata. Con il tempo, però, l'attenzione di Google sembra essersi spostata su altri fronti.

Voi che cosa ne pensate? Li trovavate utili?