La data di uscita di Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory è stata annunciata

L'espansione vedrà l'arrivo non solo di nuovi contenuti ma anche di armi extra e novità che gli sviluppatori non hanno voluto ancora rivelare, insieme a funzionalità inedite per il gioco base come la possibilità di rigiocare le missioni già completate .

Come già riportato, la nuova avventura con protagonista Basim sarà ambientata nella valle di AlUla , in Arabia Saudita: una location che gli sviluppatori hanno ricreato in maniera dettagliata, anche e soprattutto grazie al supporto delle autorità locali.

Ubisoft ha annunciato la data di uscita di Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory nel corso di uno speciale streaming celebrativo: l'espansione sarà disponibile gratuitamente a partire dal 18 novembre .

Il ritorno di Basim

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella recensione di Assassin's Creed Mirage, lo sguardo sul passato di Basim non ha prodotto passi in avanti per quanto concerne la storyline "moderna" della serie Ubisoft, e da questo punto di vista alcuni utenti hanno cominciato a lamentarsi con la casa francese.

Esiste dunque la possibilità che Valley of Memory fornisca qualche input in tal senso, riportando la figura di Basim al centro di una narrazione che conduca la storia da qualche parte, donandole una nuova direzione dopo la trilogia dedicata a Layla Hassan, che si è conclusa con Assassin's Creed Valhalla.