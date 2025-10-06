Broken Sword - La Profezia dei Maya: Reforged è stato annunciato: arriva la remaster su PC e console

Broken Sword - La Profezia dei Maya: Reforged ha già una sua pagina ufficiale su Steam dalla quale possiamo trarre una notevole quantità di informazioni e immagini, e a quanto pare si tratta di una rielaborazione in linea con quella già effettuata sul primo capitolo con Broken Sword: Il Segreto dei Templari - Reforged .

Il gioco non ha ancora una data di uscita ma il lancio è previsto per i primi mesi del 2026 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch , con campagna Kickstarter in arrivo, peraltro, dunque ci saranno ulteriori informazioni sulle eventuali ricompense per i sostenitori.

Revolution Software ha annunciato il prossimo arrivo di Broken Sword - La Profezia dei Maya: Reforged , ovvero la remaster del secondo capitolo della celebre serie di avventure grafiche con protagonisti George Stobbart e Nico Collard, in arrivo su PC e console.

Il ritorno di un classico delle avventure grafiche

In effetti, un indizio sul possibile arrivo del gioco in questione era già emerso nel video natalizio di Revolution pubblicato all'inizio dell'anno, e la questione viene confermata in queste ore con anche un trailer di presentazione.

Il secondo capitolo della serie vede di nuovo protagonisti i due eroi del primo titolo, in questo caso alle prese con un'antica profezia Maya e con lo "specchio fumante", ovvero Tezcatlipōca, divinità della notte e dei guerrieri secondo la mitologia azteca e nahua.

"Mentre indaga su una spietata banda di trafficanti di droga, la giornalista Nico Collard si imbatte inaspettatamente in un antico manufatto. Non può immaginare che quella pietra di ossidiana finemente intagliata condurrà lei e il suo compagno di avventure George Stobbart in una misteriosa avventura fatta di intrighi e inganni, in cui dovranno superare forze potenti e antagonisti che non si fermeranno davanti a nulla per realizzare le loro malvagie ambizioni", si legge nella descrizione ufficiale del gioco.

La storia porta i due in un lungo viaggio che comprende ovviamente varie zone del Centro America alla ricerca di antiche leggende precolombiane, fra rituali sacrificali e sanguinosi massacri che vengono alla luce sotto il velo del mistero Maya. Rapimenti, tesori rubati, astronomia e micidiali signori della droga sono l'ultima delle preoccupazioni della coppia, poiché forze divine minacciano di annientare l'umanità.

La storia e i contenuti sono gli stessi dell'originale uscito nel 1997, ma la grafica è stata interamente rielaborata e si presenta rimasterizzata in 4K, con audio migliorato e alcune modifiche effettuate al gameplay per modernizzare ulteriormente l'esperienza, oltre alla presenza di alcuni contenuti bonus.

In ogni caso, sarà possibile in ogni momento passare dalla grafica moderna a quella originale, oltre a utilizzare diversi sistemi di controllo in base alle proprie preferenze.