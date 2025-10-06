2

Funcom ha chiuso lo sviluppatore di Metal: Hellsinger

The Outsiders, lo studio di sviluppo di Metal: Hellsinger, è stato chiuso da Funcom nell'ambito della sua ristrutturazione.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   06/10/2025
Uno dei demoni di Metal: Hellsinger
Metal: Hellsinger
Funcom ha deciso di chiudere lo sviluppatore dello sparatutto ritmico Metal: Hellsinger, The Outsiders, nell'ambito della sua ristrutturazione attuale. L'annuncio è arrivato dal fondatore e direttore creativo dello studio, David Goldfarb, in un post su Bluesky, in cui ha spiegato in termini istituzionali cosa è accaduto.

Il messaggio con l'annuncio

"Amici, non ho avuto molto tempo per elaborare la notizia, ma tutti noi di The Outsiders e Funcom Stockholm siamo stati colpiti dai licenziamenti in Funcom, e il nostro studio, che ha dieci anni di vita, chiuderà," ha esordito Goldfarb.

Metal Hellsinger, la recensione di uno sparatutto giocato a ritmo di metal

"Molti di noi erano già sopravvissuti a un'esperienza quasi fatale per lo studio anni fa, quando Darkborn fu cancellato, e proprio grazie alla lealtà di questo team e alla sua determinazione a non arrendersi, è nato Metal: Hellsinger." "Sarà sempre per me un momento di grande orgoglio personale, e sarò per sempre grato di aver potuto realizzarlo, insieme al meraviglioso team e alle collaborazioni che l'hanno reso possibile." "Speravamo di poter fare qualcosa di ancora migliore stavolta-
-le cose però non vanno sempre come si spera."

"Ma non ci arrendiamo, e cercheremo di continuare in una nuova forma."

"Se pensate di poter aiutare in qualche modo - con opportunità di lavoro, contatti d'affari, consigli, qualsiasi cosa - vi sarei sinceramente grato se vi faceste avanti qui."

"Il cambiamento è sempre difficile, e in questo momento tutti noi soffriamo."

"Grazie di cuore."

Ricordiamo che Funcom è posseduta per intero dal colosso cinese Tencent, che ha avuto un ruolo determinante nella recente ristrutturazione a base di licenziamenti, che hanno colpito anche Funcom stessa, nonostante il successo del lancio di Dune: Awakening.

Funcom ha chiuso lo sviluppatore di Metal: Hellsinger