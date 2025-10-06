Il prossimo DLC di Sonic Racing: CrossWorlds aggiunge Minecraft alla competizione

SEGA ha annunciato quale sarà il prossimo contenuto scaricabile, o DLC che dir si voglia, di Sonic Racing: CrossWorlds. Si chiama "Minecraft Pack" e, indovinate un po', è un crossover con il gioco di Mojang. Sarà disponibile a partire dall'8 ottobre 2025, quindi tra pochissimi giorni.
Se le voci che circondano il gioco saranno confermate, si tratta di uno tra i tanti crossover previsti per questo validissimo rivale di Mario Kart World.
Il festival di Minecraft
All'interno del gioco si terrà anche un "Minecraft Festival", che inizierà il 9 ottobre e terminerà l'11 ottobre.
I giocatori potranno partecipare all'evento anche senza acquistare il "Minecraft Pack." Quindi, sarà aperto a tutti quelli che hanno acquistato il gioco base.
Per l'occasione è stato pubblicato anche un teaser trailer, che mostra Steve che trasforma il suo carrello in un auto da corsa, entrando poi in un anello giallo fatto di cubi per partecipare alla gara.
In realtà non è la prima volta che i due franchise si incontrano, visto che nel recente passato è stato pubblicato un add-on ufficiale di Sonic per Minecraft.
Per il resto, vi ricordiamo che Sony Racing: CrossWorlds è attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (su Steam ed Epic Games Store). Uscirà anche su Nintendo Switch 2 durante le vacanze natalizie.