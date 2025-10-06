Il prossimo DLC di Sonic Racing: CrossWorlds aggiunge Minecraft alla competizione

SEGA ha annunciato quale sarà il prossimo contenuto scaricabile, o DLC che dir si voglia, di Sonic Racing: CrossWorlds. Si chiama "Minecraft Pack" e, indovinate un po', è un crossover con il gioco di Mojang. Sarà disponibile a partire dall'8 ottobre 2025, quindi tra pochissimi giorni.

Se le voci che circondano il gioco saranno confermate, si tratta di uno tra i tanti crossover previsti per questo validissimo rivale di Mario Kart World.