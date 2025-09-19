Sonic Racing: CrossWorlds sarà arricchito da nuovi personaggi: ecco le possibili aggiunte

Sonic Racing: CrossWorlds ha vari contenuti extra in arrivo, tra i quali diversi personaggi non ancora annunciati. Come suggerisce il nome "CrossWorlds", il gioco include crossover con altre serie, sia di SEGA, l'editore, sia di altre realtà. Tra i personaggi in arrivo ci sono Hatsune Miku, Steve di Minecraft, SpongeBob e Pac-Man , ma grazie alle copie fisiche ne sono stati scoperti anche altri.

Arriva Mega Man

Come condiviso su Reddit, un volantino all'interno della confezione presenta alcuni loghi facilmente riconoscibili. Tra questi compare Megaman di Capcom, non ancora annunciato ufficialmente, il che suggerisce che potremo gareggiare nei suoi panni.

Le fanpage di Sonic, Sonic Stadium e Tails' Channel, hanno confermato l'esistenza del volantino e la prima ha svelato che nella parte posteriore della confezione appare anche NiGHTS, il personaggio protagonista del gioco omonimo per Sega Saturn. Probabilmente anche lui sarà aggiunto al roster.

Anche la presenza di NiGHTS è stata confermata da diverse fonti, quindi possiamo darla per sicura. Per il resto vi ricordiamo che Sonic Racing: CrossWorlds sarà disponibile a partire dal 25 settembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.