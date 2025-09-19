Activision chiede ai fan di Call of Duty su quale sotto-serie si deve basare il film

Come vi abbiamo già segnalato, un film di Call of Duty è in produzione presso Paramount, ma chiaramente siamo ancora nelle primissime fasi e le compagnie non hanno ancora deciso esattamente di cosa tratterà il film, visto che Activision sta chiedendo ai fan a quale sotto-saga del franchise si dovrebbe ispirare la pellicola.

Un questionario è stato inviato a Recon Squad, un programma per il feedback della community.