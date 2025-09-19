Activision chiede ai fan di Call of Duty su quale sotto-serie si deve basare il film

Come vi abbiamo già segnalato, un film di Call of Duty è in produzione presso Paramount, ma chiaramente siamo ancora nelle primissime fasi e le compagnie non hanno ancora deciso esattamente di cosa tratterà il film, visto che Activision sta chiedendo ai fan a quale sotto-saga del franchise si dovrebbe ispirare la pellicola.
Un questionario è stato inviato a Recon Squad, un programma per il feedback della community.
Le opzioni date ai fan per il film di Call of Duty
I giocatori devono non solo indicare a cosa vorrebbero che il film si ispirasse, ma anche fare una classifica delle opzioni, ovvero la serie Black Ops, quella di Modern Warfare, le modalità Zombie o qualcosa di diverso dai noti Modern Warfare e Black Ops (con facendo l'esempio di Ghosts e Advanced Warfare).
Come potete vedere qui sopra, una opzione è anche una storia originale di Call of Duty, anche se in tal caso c'è il rischio che sembri un qualsiasi film di guerra senza alcun legame con la serie di videogiochi.
Ci sembra ovvio, ma è meglio precisare che il destino del film di Call of Duty non sarà interamente deciso da questo sondaggio: è solo un modo per farsi un'idea dell'inclinazione del pubblico, ma ci saranno molteplici fattori che saranno tenuti in considerazione.
In attesa di novità, vi segnaliamo che Activision avrebbe rifiutato la proposta di Spielberg di dirigere il film di Call of Duty: si è "spaventata".