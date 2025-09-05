Activision avrebbe rifiutato la proposta di Spielberg di dirigere il film di Call of Duty: si è "spaventata"

Ricordiamo infatti che Paramount e Activison hanno stretto un accordo per realizzare un film basato sulla serie di videogiochi sparatutto. Non ci sono però ancora dettagli ufficiali riguardo a regista, cast e sceneggiatori.

Steven Spielberg sarebbe seriamente intenzionato a prendere in mano la regia di un film di Call of Duty e ha anche condiviso la propria idea con le compagnie coinvolte, secondo un nuovo report.

I dettagli del report su Spielberg e Call of Duty

Secondo un report di Puck, tre fonti hanno confermato che Steven Spielberg vuole occuparsi della regia del film con la sua Amblin Entertainment e il supporto di Universal, per presentare al mondo la propria visione di uno dei più grandi franchise al mondo.

Steven Spielberg

Il report aggiunge che Spielberg è "notoriamente un grande videogiocatore" e ama in particolar modo il franchise di Call of Duty. C'è però un problema: accettare Spielberg significa seguire le sue regole, la sua direzione registica, dargli completo controllo sulla produzione e sul marketing. Tutto questo però avrebbe "spaventato" Activision.

Di conseguenza, Activision avrebbe deciso di optare per la proposta di David Ellison (Top Gun: Maverick), visto che in questo modo avrebbe l'editore videoludico avrebbe mantenuto il controllo sul progetto.

Ovviamente questo è un report, non una conferma ufficiale: è possibile che le fonti abbiano riportato la questione dal proprio punto di vista o che non avessero una visione completa della situazione. Ricordiamo infine che il peso di Call of Duty in GB su PS5 starebbe per essere ridotto di oltre 100 GB.