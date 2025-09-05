Un ingegnere Xbox ha riportato in vita i visori Windows Mixed Reality grazie a un nuovo driver

I visori Windows Mixed Reality (WMR), presentati da Microsoft nel 2017 e rapidamente abbandonati a favore di altri progetti legati alla realtà virtuale e aumentata, sembravano destinati a scomparire del tutto dal mercato. Eppure, grazie al lavoro di un ingegnere del team Xbox, questa tecnologia dimenticata ha trovato nuova linfa vitale. L'ingegnere ha infatti sviluppato un driver chiamato Oasis, capace di abilitare la compatibilità dei vecchi visori WMR con SteamVR, la piattaforma di Valve che rappresenta uno standard nel mondo della realtà virtuale su PC. In pratica, Oasis permette a chi possiede ancora un headset WMR di riportarlo in funzione, superando le limitazioni imposte dall'abbandono ufficiale del supporto da parte di Microsoft.

La storia dei visori Windows I visori WMR furono annunciati con grandi aspettative, grazie a partnership con produttori come HP, Acer, Dell e Lenovo. Il progetto prometteva un accesso economico alla realtà virtuale su Windows 10, senza bisogno di sensori esterni e con un setup più semplice rispetto alla concorrenza. Tuttavia, il mercato non rispose come sperato: la diffusione limitata, l'arrivo di soluzioni più avanzate come Oculus Quest e le stesse scelte strategiche di Microsoft, portarono all'abbandono della piattaforma. Con Oasis, però, si apre una seconda vita per questi dispositivi. Gli utenti potranno collegare i loro visori a PC da gaming e accedere a un vasto catalogo di contenuti VR su Steam.