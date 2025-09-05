GTA 6 è un "AAAAA", due spanne sopra il normale AAA moderno

Ovviamente è sbagliato affermare una cosa del genere, perché GTA non è un AAA, in fin dei conti, è un " AAAAA " (sono 5). Non siamo noi a dirlo, precisiamo, ma il co-fondatore di Devolver Digital, Nigel Lowrie, che ha parlato con IGN USA.

GTA 6 è destinato a essere un grande successo, mandare in tilt i server dei negozi digitali e causare isteria di massa al lancio: sarà un po' l'Hollow Knight Silksong dei giochi AAA , se ci concedete il goliardico paragone.

GTA 6 è un AAAAA

Lowrie ha chiacchierato del fatto che i giochi indie stanno scappando dal periodo di uscita di Silksong, così che i loro giochi non finisca immediatamente nell'oblio. L'editore indie Devolver Digital ha ad esempio rimandato di un paio di settimane Baby Steps.

Ovviamente però ci sarà un gioco in grado di generare il vuoto attorno a sé ancora più di quanto sta facendo il nuovo Hollow Knight: Grand Theft Auto 6. Per Lowrie, infatti, "ci sono i giochi AAA e poi ci sono i giochi AAAA e io oserei dire che GTA 6 è potenzialmente un titolo AAAAA". Non un tripla A, né un quadrupla A ma un quintupla A, secondo il dirigente.

"È semplicemente più grande di qualsiasi altro prodotto sia in termini di portata che di scala, oltre che per il tipo di impatto culturale che avrà e il livello di attenzione che pretende."

Nella stessa intervista, Adam Lieb, CEO della piattaforma di marketing Gamesight, ha affermato: "Io direi che GTA 6 per l'ultimo anno e mezzo è stato parte di quasi ogni conversazione riguardo alle date di lancio che ho sentito... la portata del gioco è così grande che finisce per competere con opere che in altri casi non sarebbero in competizione con un titolo di questo tipo".

"Se sei uno sparatutto, non ti importa molto di cosa fanno i giochi non sparatutto: generalmente, se sei un FPS, quello è il genere che ti interessa, ma GTA è tipo una nuvola nera che oscura tutto quanto".

Vi lasciamo infine al nostro speciale su GTA 6: benvenuti a Leonida. Un viaggio nella nuova mappa, più grande e viva che mai.