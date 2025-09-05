Nano Banana spinge Gemini: 10 milioni di nuovi utenti in una settimana, (anche) grazie al nome buffo?

Gemini Nano Banana, il primo nome in codice con cui è stato diffuso Gemini 2.5 Flash Image, ha generato 10 milioni di nuovi utenti per il modello IA.

Quello che era nato come uno scherzo interno è diventato in pochi giorni un fenomeno di massa. Nano Banana, il modello AI di Google che ha fatto parlare di sé con un nome bizzarro e che ora è stato lanciato ufficialmente come Gemini 2.5 Flash Image, ha registrato una crescita esplosiva: in poco più di una settimana, oltre 10 milioni di persone hanno provato Gemini per la prima volta, e più di 200 milioni di immagini sono già state modificate con lo strumento. L'entusiasmo è stato confermato da Josh Woodward, vicepresidente di Google Labs, che in un post su X ha celebrato i risultati con toni ironici: "TPUs red hot, SRE pagers howling", segnalando l'enorme carico sui server causato dal boom di utilizzo.

Gemini Nano Banana: qual è il suo segreto? A differenza di altri editor AI il modello di Google sembra mantenere una coerenza sorprendente nell'aspetto delle persone. Qualunque sia la richiesta effettuata: l'immagine rimane credibile e riconoscibile. Questo livello di stabilità, definito dagli utenti come "stickiness of self", ha permesso al modello di superare la concorrenza e di diventare virale ancor prima che Google ne confermasse la paternità. Google lancia Gemini 2.5 Flash Image: l'editor AI che punta a superare ChatGPT La strategia di rilascio è stata semplice ma efficace: accesso gratuito con 100 modifiche al giorno per gli utenti base e fino a 1.000 modifiche per gli abbonati premium. Ogni immagine prodotta è contrassegnata con il watermark SynthID, visibile e invisibile, per garantire trasparenza e tracciabilità dei contenuti generati dall'AI