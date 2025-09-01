Il peso di Call of Duty in GB su PS5 starebbe per essere ridotto di oltre 100 GB

Ora però pare che le cose stiano per cambiare, con una riduzione notevole di GB richiesti , almeno stando a quanto segnala il noto profilo PlayStation Game Size, che è solito scandagliare i server di PlayStation alla ricerca di novità sui giochi più importanti.

Call of Duty è molte cose, ma è prima di tutto un enorme videogioco: non intendiamo in termini di contenuto (o perlomeno, non solo in tal senso) quanto più in termini di GB necessari per tenere il prodotto installato sulla console. Svariate esperienze di CoD sono infatti radunate in un solo pacchetto e le cifre si alzano in maniera vertiginosa.

Quanto peserebbe Call of Duty dopo l'aggiornamento

Viene spiega che è in arrivo un aggiornamento per Call of Duty precisamente il 01.080.000, che farà qualcosa di notevole: farà passare il peso del videogioco da 126,224 GB a 25,377 GB ovvero toglierà 100 GB, ma solo per la versione PS5.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Su PS4, infatti, l'aggiornamento sarà in grado di eliminare "solo" 19 GB, comunque una buona cifra. Insieme a tutto questo ci sarà anche un aggiornamento per i pacchetti della campagna di Black Ops 6 e uno per Warzone.

Non è però tutto, perché come potete vedere nei tweet sopra, dopo tale aggiornamento non sarà più obbligatorio installare il pacchetto multigiocatore di Black Ops 6 che pesa 38,751 GB. Chiaramente il multigiocatore è la parte più richiesta di Call of Duty, quindi non crediamo che questo sarà utile per molti giocatori, ma avere più controllo sulle installazioni è solo che un bene.

Segnaliamo infine che Call of Duty: Black Ops 7 ha già vinto su Battlefield 6 perché i giocatori sono abitudinari, per un analista.