Sony PlayStation VR2 è in sconto su AliExpress per un periodo limitato

Su AliExpress è disponibile Sony PlayStation VR2 a 414,25 €. Con il nostro codice MULTI40 potete risparmiare ulteriormente, spendendo in totale 354,25 €. Se siete interessati, potete acquistarlo direttamente tramite questo link.
Il prodotto viene venduto da Euro Tech Store, venditore molto affidabile, con la consegna dalla Spagna. Potrete ricevere il prodotto in tempi davvero brevi, ovvero tra il 6 e l'11 settembre, salvo particolari variazioni. Questa promozione di AliExpress è disponibile fino al 5 settembre e fino a esaurimento scorte, quindi vi suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo ulteriori dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del PlayStation VR2
Si tratta del visore di nuova generazione per PS5, che integra due schermi OLED ad alta risoluzione. Ciò significa poter godere di immagini nitide e colori vividi, con una fluidità che renderà la vostra esperienza ancora più immersiva e convincente. Inoltre, con il tracking oculare e i controller Sense (inclusi), i movimenti vengono rilevati con precisione.
La tecnologia di questo prodotto permette di percepire ogni singolo dettaglio, dal feedback aptico all'audio 3D che avvolge il giocatore, fino al rilevamento preciso della testa. Si tratta quindi di un'occasione imperdibile per chi vuole provare il visore senza però spendere eccessivamente. Vi ricordiamo però che la promozione è disponibile per pochi giorni e fino a esaurimento scorte.