GMP mette in crisi i Ryzen 9 9950X e li brucia: indagine in corso da parte di AMD

Due processori AMD Ryzen 9 9950X si sono guastati nell'arco di sei mesi durante test estremi della libreria open source GMP (GNU Multiple Precision Arithmetic Library), utilizzata per calcoli ad alta precisione. A riportarlo è stato lo stesso autore del progetto, Torbjörn Granlund, che ha descritto i problemi riscontrati e le circostanze in cui i processori hanno ceduto.

Il primo guasto è avvenuto a febbraio, il secondo ad agosto, entrambi su sistemi basati su schede madri ASUS. Granlund ha osservato che le CPU mostravano segni visibili di scolorimento nella parte inferiore, probabilmente a causa del surriscaldamento. Secondo il ricercatore, le condizioni operative non erano ideali: il case aveva una ventilazione limitata e il dissipatore non era all'altezza di gestire i carichi estremi imposti dalla libreria GMP.