AMD RDNA 5 / UDNA: i rumor parlano di GPU fino a 96 CU e configurazioni più versatili

Top di gamma e fascia media

Il chip più potente sarebbe composto da 8 Shader Array con due Shader Engine ciascuno, per un totale di 16 unità. Ogni Shader Engine integra 6 Compute Unit, arrivando così a 96 CU complessivi. La GPU disporrebbe inoltre di 16 controller di memoria a 32 bit, per un bus fino a 512 bit, e fino a 128 MB di Infinity Cache. Una configurazione che potrebbe rappresentare la base delle future Radeon di fascia altissima.

Scendendo di livello, si parlerebbe di un die da 40 CU, con 8 Shader Engine e un'interfaccia di memoria a 192 bit, accompagnato da un massimo di 48 MB di Infinity Cache. Un gradino sotto ci sarebbe la configurazione da 24 CU, con 4 Shader Engine e bus che potrebbe variare tra 128 e 256 bit. Quest'ultima dovrebbe puntare al bilanciamento tra consumi, prezzo e prestazioni, diventando la soluzione per le schede di fascia media.