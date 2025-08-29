Un film di Call of Duty sarebbe "la massima priorità" di Paramount: ma i fan hanno tanti dubbi sul risultato

Il cinema e la televisione hanno scoperto i videogiochi negli ultimi anni e sempre più compagnie stanno cercando di sfruttare questo nuovo trend e portare sugli schermi adattamenti delle serie videoludiche più famose e importanti. Se si parla di "famose e importanti", è impossibile non pensare ovviamente a Call of Duty e infatti pare ci sia già qualcuno che vuole ottenere i diritti produttivi.

Secondo un report, Paramount starebbe cercando di ottenere i diritti per trasformare Call of Duty in un film.