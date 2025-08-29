Un film di Call of Duty sarebbe "la massima priorità" di Paramount: ma i fan hanno tanti dubbi sul risultato

Il cinema e la televisione hanno scoperto i videogiochi negli ultimi anni e sempre più compagnie stanno cercando di sfruttare questo nuovo trend e portare sugli schermi adattamenti delle serie videoludiche più famose e importanti. Se si parla di "famose e importanti", è impossibile non pensare ovviamente a Call of Duty e infatti pare ci sia già qualcuno che vuole ottenere i diritti produttivi.
Secondo un report, Paramount starebbe cercando di ottenere i diritti per trasformare Call of Duty in un film.
I dettagli del report di Call of Duty
Secondo un report di Puck News, il nuovo team dirigenziale di Paramount ritiene la produzione di un film di Call of Duty una massima priorità, ma ovviamente tutto dipenderà se i proprietari dell'IP, ovvero Activision e Microsoft, saranno d'accordo.
Ovviamente ci sono molti appassionati di Call of Duty che potrebbero riempire le sale cinematografiche, ma al tempo stesso serpeggia già online la paura che la situazione sia un "nuovo Borderlands", ovvero che la pellicola si riveli un'opera terribile e un fallimento sotto ogni punto di vista.
Inoltre, c'è chi dice che tutti i film di guerra usciti negli anni sono praticamente già dei film di Call of Duty, quindi che tipo di opera si potrebbe veramente realizzare? Come si potrebbe rendere ciò che è il videogioco in formato cinematografico senza sembrare un qualsiasi altro film di guerra?
La domanda avrà forse una risposta se il report è effettivamente corretto e se Paramount riuscirà a ottenere i diritti e creare un film. Ricordiamo che Paramount ha lavorato anche alla serie TV di Halo, che è stata cancellata.