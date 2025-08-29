Se vi piacciono i giochi e la guida, Polestar ha annunciato la sua versione di GeoGuessr con specchietto retrovisore digitale

Polestar, il marchio svedese di auto elettriche, ha ufficialmente annunciato una collaborazione con il celebre gioco di geolocalizzazione GeoGuessr . Quest'ultimo sfida gli utenti a individuare luoghi reali utilizzando indizi visivi, quindi potrete esplorare alcune delle migliori strade europee a bordo della vostra auto. Vediamo meglio i dettagli e come poter utilizzare questa nuova versione del gioco.

Una nuova esperienza interattiva

La nuova edizione Polestar di GeoGuessr, come vi abbiamo anticipato, fonde gioco ed esplorazione. Grazie allo specchietto retrovisore digitale di Polestar 4 che appare in alto sullo schermo, integrato direttamente nel gioco, è possibile trasformare la navigazione in un nuovo modo per esplorare il mondo, anche durante la ricarica della propria auto.

"GeoGuessr e Polestar celebrano entrambi l'esplorazione. Con lo specchietto retrovisore digitale di Polestar 4 integrato direttamente nel gioco, abbiamo creato un collegamento ludico tra la nostra tecnologia e una delle avventure digitali più amate al mondo. È l'intrattenimento perfetto durante la ricarica della propria Polestar", ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Polestar.

GeoGuessr Polestar Edition

Per celebrare questa novità, Polestar e GeoGuessr hanno organizzato una competizione a livello europeo. Il fortunato vincitore potrà vivere un'esperienza unica in pista con un pilota professionista, presso la sede di Göteborg. "Tutti fanno uso delle mappe, GeoGuessr trasforma la navigazione in un modo per esplorare il mondo e divertirsi. Per questo la collaborazione con Polestar è sembrata del tutto naturale. Inoltre, è un piacere lavorare con un altro marchio svedese di respiro globale", ha detto Daniel Antell, CEO e Co-fondatore di GeoGuessr.