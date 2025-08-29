I giochi gacha in Giappone sono come un "Titanic che affonda", secondo uno sviluppatore

Non è un caso il fatto che Square Enix stia chiudendo a raffica i suoi giochi mobile lanciati negli anni passati, tra i quali Final Fantasy: Brave Exvius e Dragon Quest of the Stars , che comunque hanno avuto la loro dose di successo in tutto questo tempo.

Dopo un periodo di vera e propria esplosione, sembra che i giochi gacha in Giappone stiano attraversando una notevole contrazione , tanto da essere definiti una sorta di " Titanic che affonda " da uno sviluppatore del settore.

Poche speranze per un rilancio

Tra la saturazione del mercato e i costi di mantenimento per i live service che continuano a crescere, la situazione si è fatta decisamente complicata per questa tipologia di titoli, che invece hanno bisogno di un apporto costante di contenuti e utenti per poter sopravvivere.



"Dragon Quest of the Stars e FF Brave Exvius stanno chiudendo. Come persona attiva nel settore, ho la sensazione che i giochi gacha stiano diventando come il Titanic", ha riferito lo sviluppatore Suemaru.

"Rimanere in questo settore significa aggrapparsi a uno dei pochi posti disponibili su una nave che sta affondando. Non credo che affonderà tutto, ma il numero di posti disponibili continuerà a diminuire".

Secondo lo sviluppatore giapponese, è difficile pensare che possa esserci nuovamente una crescita in questo settore, dunque la soluzione migliore potrebbe essere semplicemente passare allo sviluppo di giochi su console, ma sostiene che molti elementi che sono di fatto nati e cresciuti in questo settore di mercato possano avere difficoltà ad adeguarsi alle tecniche di sviluppo tradizionali.

Non per nulla, proprio in questi giorni abbiamo visto che Solo Leveling: Arise Overdrive abbandonerà tutti gli elementi gacha dell'originale per approdare su PC e console, in quella che sembra una sorta di mossa emblematica della situazione attuale.