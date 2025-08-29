Hideo Kojima dice che siamo nel mezzo della terza grande rivoluzione videoludica

Secondo il creatore di Metal Gear e Death Stranding, siamo nel mezzo di un nuovo grande cambiamento per i videogiochi .

Hideo Kojima sviluppa videogiochi da decenni e ha visto le varie "ere" del mondo videoludico susseguirsi, ed è quindi una buona fonte (come tanti altri sviluppatori storici) per capire in che modo il mercato si sta attualmente evolvendo.

Le parole di Kojima sulla terza grande rivoluzione videoludica

Kojima, parlando durante l'Esports World Cup in Arabia Saudita, ha affermato: "Il mondo dei videogiochi è sempre legato alla tecnologia. I film sono iniziati 120 anni e i videogiochi hanno solo cinquanta anni e ci sono state tre rivoluzioni tecnologiche".

Spiega: "Inizialmente, i giochi erano tutti in 2D, con circa 16 colori, a 16 bit. Il primo e grande cambiamento è stato il passaggio al 3D. Il secondo è che ci siamo connessi su internet e abbiamo iniziato a giocare online."

Per quanto riguarda invece il terzo cambiamento, spiega che è in corso ora: "è un trend attuale, il fatto che l'IA sta entrando nella creazione dei videogiochi: non solo abbiamo ChatGPT, ma le IA apprendono dal modo in cui i giocatori giocano. E penso che sarà possibile ottenere dei benefici da essa".

Kojima afferma che a livello personale ha usato l'IA in uno "strumento di maching learning" per inserire le fattezze delle varie celebrità all'interno di Death Stranding 2, ma ritiene che il risultato fosse solo "okay", quindi il vecchio lavoro manuale non è ancora stato sostituito.

Ricordiamo infine che Death Stranding 2: On the Beach è in Prova gratuita su PS5 per tutti gli abbonati a PS Plus Premium.