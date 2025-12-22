7

Hideo Kojima era un pessimo studente: se ne stava a casa a giocare al NES, ma questo lo ha reso chi è oggi

Hideo Kojima ha spiegato qual è il videogioco che lo ha spinto a diventare uno sviluppatore di videogiochi e che gli faceva saltare la scuola pur di continua a giocare.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/12/2025
Hideo Kojima

Se provate a chiedere ai più vecchi sviluppatori di videogiochi qual è il titolo che li ha convinti a buttarsi in tale mondo, molto probabilmente vi sentirete rispondere "Super Mario". Lo stesso è per Hideo Kojima, noto creatore di Metal Gear Solid, Death Stranding e dei venturi OD e Physint.

Parlando con WIRED, Kojima ha anche spiegato che Super Mario Bros. ha messo un po' a repentaglio la sua carriera scolastica.

Le parole di Kojima

Kojima ha dichiarato: "Super Mario Bros., senza dubbio. Ci ho giocato per un anno intero. Ero uno studente universitario. Saltavo le lezioni per giocare a casa. Senza Super Mario, probabilmente non lavorerei in questo settore... Già... però oggi non riesco più a giocarci davvero."

La locandina di Super Mario Bros.
La locandina di Super Mario Bros.

Continua spiegando: "È un gioco d'azione a scorrimento laterale. Mario va semplicemente da sinistra a destra. In pratica si salta e basta. Ma c'è un pulsante per la corsa: usando quello insieme al salto si modifica in modo sottile la traiettoria del balzo, permettendo di attaccare o schivare."

Aggiunge poi: "Ha quasi zero trama, eppure dava la sensazione di vivere un'avventura. Quando l'ho visto, pur essendo pixel art e senza una storia, ho capito che questo medium un giorno avrebbe superato il cinema."

Kojima è noto per le sue opere estremamente focalizzate sulla narrazione, ma chiaramente ai suoi occhi anche titoli che puntano tutto sul puro gameplay hanno un grande fascino.

Vi segnaliamo infine che Physint "è uno stealth, potrei svilupparlo anche mentre dormo", secondo le parole di Kojima.

#Hideo Kojima
