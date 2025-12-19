Il teaser di OD contiene un "grosso indizio" dice Hideo Kojima, ma bisogna guardarlo 100 volte

OD , il nuovo horror di Kojima Productions e Xbox Game Studios, continua ad essere un grosso mistero per tutti, ma Hideo Kojima ha riferito di recente che il teaser trailer contiene in effetti un "grosso indizio" per capire qualcosa di più su questo gioco, solo che richiede impegno.

Bisogna guardare il teaser 100 volte

"Penso che quando si vede OD per la prima volta sembri un horror", ha detto Kojima, "Ma il sistema che utilizza non è comune. Tutto è realizzato in un motore di gioco, e un gioco resta un gioco, pur rappresentando un sistema unico nel suo genere. Ecco perché abbiamo creato un medium completamente nuovo insieme a Microsoft".

Se possibile, come spesso accade, le dichiarazioni di Kojima anche in questo caso rendono tutto ancora più confuso, attraverso la tipica comunicazione bizzarra che utilizza spesso il game designer.

Kojima ha peraltro riferito di non poter riferire nulla di più preciso perché "Mr Phil si arrabbierebbe molto", ha detto scherzosamente, riferendosi ovviamente a Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming.

Tuttavia, ha aggiunto che "se guardate il teaser trailer più volte, troverete un indizio. Non riesco davvero a dire cosa sia, ma se lo guardate 100 volte..." Ha riferito in maniera molto vaga.

Un altri indizio importante secondo Kojima si troverebbe alla fine del teaser, nella scritta "per tutti i giocatori e gli urlatori". Difficile ovviamente trarre qualcosa da queste indicazioni, anche scremando la comunicazione iperbolica tipica di Kojima.

Di recente, il director ha affermato che OD è qualcosa di unico, tanto da non sapere "nemmeno se funzionerà".