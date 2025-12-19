ARK 2 esiste ancora, ma non aspettatelo tanto presto

Che fine ha fatto ARK 2? Molti se lo continuano chiedere, considerando il fatto che è stato annunciato nell'ormai lontano 2020 e che da allora non si è visto niente. Dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente arrivano delle nuove notizie sul seguito di uno dei survival di maggior successo di sempre, Ark: Survival Evolved . Alcune sono buone, altre meno, visto che manca ancora molto per poterci giocare.

Quando ci giocheremo?

Inizialmente l'uscita di Ark 2 era prevista per il 2022, ma qualcosa deve essere andato davvero storto, visto che è completamente sparito dai radar. Secondo quanto rivelato da Geoff Keighley sul canale ufficiale X dei The Game Awards, Ark 2 dovrebbe uscire, secondo i piani attuali, nel 2028. Considerando che il gioco fu annunciato proprio durante l'edizione 2020 dei The Game Awards, è facile supporre che Keighley abbia qualche contatto interno allo studio.

Certo, si tratta di una data di lancio davvero lontana, per un ritardo di circa 6 anni rispetto alla data d'uscita originale. Evidentemente lo sviluppo si sta rivelando molto più complesso del previsto. D'altro canto, almeno sappiamo quanto c'è ancora da attendere, almeno indicativamente.

Per il resto, Wildcard Studios non ha ancora svelato dettagli su Ark 2. L'unica certezza è che i giocatori verranno catapultati in un mondo popolato da creature preistoriche, dove la lotta per la sopravvivenza sarà centrale.

Gli sviluppatori hanno inoltre dichiarato di voler puntare molto su una maggiore immersione, ottenuta anche grazie a sequenze cinematiche curate nei minimi dettagli, nelle quali comparirà Vin Diesel, già visto nel trailer di annuncio.