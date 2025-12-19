Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 è in promozione su Amazon: acquistalo al suo prezzo minimo storico

Se sei amante dei giochi horror e in particolar modo di questa saga, allora sei nel posto giusto. Oggi, su Amazon, Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 per PS5 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 42% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 23,33€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal box qui sotto: Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 rappresenta il ritorno dell'esperienza horror in realtà virtuale che ha rilanciato una delle saghe più iconiche del genere. Questo seguito mette il giocatore nei panni di una nuova recluta di Fazbear Entertainment. Il titolo è compatibile anche con PS VR2.