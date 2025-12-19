League of Legends verrà completamente rilanciato con tanti miglioramenti entro il 2027, conferma Riot

Proprio in accordo con questo progetto, Riot avrebbe anche avviato una riorganizzazione interna per facilitare questi grossi lavori di rielaborazione e miglioramento del celebre MOBA, che compirà presto 16 anni.

Un progetto di ampia portata

Questa grossa rielaborazione di League of Legends dovrebbe andare a modificare praticamente tutti gli aspetti del gioco, a partire da una netta evoluzione dell'ormai vetusto client per PC, oltre a miglioramenti grafici applicati in vari aspetti.

Si tratterà dunque di un'evoluzione tecnologica di League of Legends, in grado di riportare il gioco a livelli in linea con il panorama del prossimo futuro, ma Riot agirà anche sul gameplay.

Ci saranno dunque cambiamenti agli elementi di gioco, alla gestione delle Rune e ai sistemi di pre-partita, il tutto per andare a modificare in meglio l'intera esperienza utente del MOBA.

Il capo dello studio, Andrei van Roon, ha sostanzialmente confermato quanto era emerso nelle ore scorse e riferito che dettagli più precisi sugli aggiornamenti in arrivo in League of Legends verranno diffusi nel corso del 2026, probabilmente fra i vari eventi competitivi annuali che si svolgeranno l'anno prossimo, ovvero tra giugno e ottobre.