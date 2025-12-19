0

League of Legends verrà completamente rilanciato con tanti miglioramenti entro il 2027, conferma Riot

Riot Games ha intenzione di applicare una grande quantità di miglioramenti a League of Legends entro il 2027, fino a renderlo essenzialmente una versione completamente nuova.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   19/12/2025
Un personaggio di League of Legends
League of Legends
League of Legends
Riot Games ha intenzione di lavorare pesantemente su League of Legends in vista di un grosso rilancio per il 2027, che dovrebbe portare a una nuova versione del gioco con molti miglioramenti, all'interno di una roadmap di aggiornamento particolarmente intensa.

Si tratta di un progetto interno a Riot Games, che secondo quanto riferito in un report di Bloomberg verrebbe identificato come "League Next", proprio a indicare una sorta di evoluzione generazionale di League of Legends verso una nuova versione destinata a rappresentare uno step evolutivo importante.

Proprio in accordo con questo progetto, Riot avrebbe anche avviato una riorganizzazione interna per facilitare questi grossi lavori di rielaborazione e miglioramento del celebre MOBA, che compirà presto 16 anni.

Un progetto di ampia portata

Questa grossa rielaborazione di League of Legends dovrebbe andare a modificare praticamente tutti gli aspetti del gioco, a partire da una netta evoluzione dell'ormai vetusto client per PC, oltre a miglioramenti grafici applicati in vari aspetti.

Si tratterà dunque di un'evoluzione tecnologica di League of Legends, in grado di riportare il gioco a livelli in linea con il panorama del prossimo futuro, ma Riot agirà anche sul gameplay.

Ci saranno dunque cambiamenti agli elementi di gioco, alla gestione delle Rune e ai sistemi di pre-partita, il tutto per andare a modificare in meglio l'intera esperienza utente del MOBA.

Il capo dello studio, Andrei van Roon, ha sostanzialmente confermato quanto era emerso nelle ore scorse e riferito che dettagli più precisi sugli aggiornamenti in arrivo in League of Legends verranno diffusi nel corso del 2026, probabilmente fra i vari eventi competitivi annuali che si svolgeranno l'anno prossimo, ovvero tra giugno e ottobre.

Segnalazione Errore
