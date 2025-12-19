0

Il monitor ASUS ROG Strix OLED da 27" e 280 Hz è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor ASUS ROG Strix OLED al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 24%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   19/12/2025
Monitor ASUS ROG Strix OLED

Su Amazon è disponibile il monitor ASUS ROG Strix OLED da 27" a 529 € rispetto al prezzo consigliato di 699 €, permettendoti di risparmiare fino al 24%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche del monitor ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS

Si tratta in questo caso del monitor QD-OLED 2560 x 1440 da 26,5" con frequenza di aggiornamento a 280 Hz, quindi è il prodotto ideale per i professionisti o per i più esigenti. Il tempo di risposta di 0,3 ms garantisce un gameplay sempre fluido, mentre le tecnologie come ASUS Extreme Low Motion Blur riducono ulteriormente il ghosting o la sfocatura del movimento, offrendo piuttosto immagini sempre nitide con frame rate elevati.

Monitor ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS
Monitor ASUS ROG Strix OLED XG27ACDMS

La tecnologia ROG Gaming AI è dotata di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco degli utenti. Lato connettività troviamo DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, una porta USB-C e jack audio.

