TikTok: firmato l'accordo per la cessione negli USA, ban evitato

Dopo anni di tensioni politiche e legali, TikTok compie un passo decisivo per ridefinire la propria presenza negli Stati Uniti. La società cinese ByteDance, proprietaria della piattaforma, ha siglato accordi vincolanti che trasferiscono il controllo delle operazioni statunitensi a un nuovo soggetto a maggioranza americana . L'operazione rappresenta un momento chiave per il social network, utilizzato regolarmente da oltre 170 milioni di utenti negli Stati Uniti, e punta a chiudere una lunga fase di incertezza iniziata nel 2020, quando il presidente Donald Trump tentò per la prima volta di bloccarne l'attività per motivi di sicurezza nazionale.

La nuova struttura di TikTok negli USA

Secondo quanto emerso, la nuova entità si chiamerà TikTok USDS Joint Venture LLC e avrà una valutazione stimata intorno ai 14 miliardi di dollari, anche se la cifra finale non è stata resa pubblica. Gli investitori americani e internazionali, tra cui Oracle, Silver Lake e il fondo MGX con sede ad Abu Dhabi, deterranno complessivamente l'80,1% delle quote, mentre ByteDance manterrà una partecipazione del 19,9%.

Sede di TikTok

La struttura dell'operazione ricalca in larga parte lo schema delineato nei mesi scorsi, quando Trump aveva rinviato l'entrata in vigore del bando fino al 20 gennaio, dichiarando che l'intesa soddisfaceva i requisiti di dismissione previsti da una legge approvata nel 2024. La chiusura formale dell'accordo è prevista per il 22 gennaio 2026.

Dal punto di vista operativo, la joint venture sarà responsabile della gestione dell'app TikTok negli Stati Uniti, inclusi la protezione dei dati degli utenti, la sicurezza dell'algoritmo, la moderazione dei contenuti e le garanzie sul software. Oracle avrà il ruolo di partner di sicurezza incaricato di audit e verifiche, con i dati degli utenti statunitensi che verranno conservati su infrastrutture cloud gestite dall'azienda negli Stati Uniti.

Resta però aperto il nodo del rapporto tra la nuova entità e ByteDance. Secondo il CEO di TikTok, Shou Zi Chew, le attività controllate da ByteDance continueranno a occuparsi separatamente di interoperabilità globale del prodotto e di alcune attività commerciali, come e-commerce e pubblicità. Proprio su questo punto si concentrano le principali perplessità, in particolare sulla reale indipendenza dell'algoritmo e sulla sua eventuale proprietà o licenza.

Fonti citate da Reuters indicano che la joint venture fungerà da infrastruttura tecnica e di gestione dei dati, mentre un'entità separata, ancora sotto il controllo di ByteDance, continuerà a gestire le attività che generano ricavi, riconoscendo una quota alla nuova società per i servizi tecnologici forniti.