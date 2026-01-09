TSMC inarrestabile: ricavi oltre i 29 miliardi di euro alla fine del 2025, ovviamente grazie all'IA

I dati del quarto trimestre 2025

Nel periodo compreso tra ottobre e dicembre, TSMC ha registrato ricavi pari a 1.046 miliardi di dollari taiwanesi, equivalenti a circa 29 miliardi e 300 milioni di euro al cambio attuale. Si tratta di un incremento del 20,45% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, quando il fatturato si attestava a 868 miliardi e 460 milioni di dollari taiwanesi, pari a circa 24 miliardi e 300 milioni di euro.

Il CEO di TSMC, Che-Chia Wei

Il risultato ha superato le stime degli analisti raccolte da LSEG, che indicavano ricavi per 1.036 miliardi di dollari taiwanesi, poco meno di 29 miliardi di euro. Il dato risulta inoltre coerente con la guidance fornita dalla società lo scorso ottobre, comunicata come di consueto in valuta statunitense e compresa tra 32,2 e 33,4 miliardi di dollari USA per il trimestre.

Alla base della performance c'è soprattutto la forte domanda di chip avanzati utilizzati nei data center e nei sistemi di calcolo per l'intelligenza artificiale. Questo segmento ha più che compensato la flessione degli ordini legati a dispositivi come tablet e altri prodotti di elettronica di consumo, che avevano beneficiato di una crescita eccezionale negli anni precedenti.

TSMC pubblicherà i risultati completi del quarto trimestre il 15 gennaio. In quell'occasione sono attesi aggiornamenti sulle prospettive per il trimestre in corso e per l'intero esercizio, inclusi i piani di investimento e le previsioni di crescita dei ricavi, elementi particolarmente osservati dagli operatori del settore.

Sul fronte borsistico, il titolo quotato a Taipei ha chiuso il 2025 con un rialzo del 44,2%, sovraperformando l'indice di riferimento del mercato taiwanese, cresciuto del 25,7%. Il dato riflette la fiducia degli investitori nella capacità dell'azienda di beneficiare strutturalmente dell'espansione dell'IA.

Segnali simili arrivano anche da Foxconn, principale produttore mondiale di elettronica conto terzi e partner strategico di Nvidia per i server. L'azienda ha comunicato vendite nel quarto trimestre pari a 2.602 miliardi e 800 milioni di dollari taiwanesi, equivalenti a circa 72 miliardi e 900 milioni di euro. Intanto, invece, il mercato dei PC è nel caos: per il 2026 è previsto un calo delle vendite del 9% a causa della crisi delle RAM.