Il mercato dei PC è in crisi: per il 2026 è previsto un calo delle vendite del 9% a causa della crisi delle RAM

Il principale fattore alla base di questo rallentamento è la crisi globale delle memorie DRAM e NAND , che si è intensificata a partire da metà ottobre 2025. IDC ammette di aver inizialmente sottovalutato la gravità della situazione e di aver dovuto rivedere le previsioni a causa di un peggioramento inatteso.

IDC prevede contrazioni fino al 5% anche per gli smartphone , accompagnate da cicli di sostituzione più lunghi e da un aumento dei prezzi medi. Tuttavia, il settore più colpito rimane quello dei PC . La scarsità di DRAM e SSD si somma alla fine del supporto di Windows 10 e alla spinta verso i cosiddetti "AI PC".

Le vendite PC nel 2026 subiranno una "selezione naturale"

L'impatto della carenza di memorie non è uniforme: i produttori con economie di scala e contratti di fornitura a lungo termine riusciranno probabilmente a resistere meglio, mentre i marchi minori, i system builder e il mercato gaming potrebbero risentirne in modo più pesante, dato che configurazioni con molta memoria e sensibilità al prezzo sono la norma.

Il 2026, dunque, sarà un anno di selezione naturale per l'industria, con chi saprà gestire la supply chain e l'integrazione verticale avvantaggiato rispetto ai concorrenti più vulnerabili. Voi che cosa ne pensate? Quali sono le vostre previsioni per il prossimo anno? Fatecelo sapere con un commento.