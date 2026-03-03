Crisi delle memorie: Huawei non commenta la situazione, ma rassicura sui prezzi

L'ultimo evento a porte chiuse di Huawei ha lasciato in sospeso una questione fondamentale: il costo dei dispositivi nel medio e lungo periodo. Se da un lato l'azienda ha mostrato con orgoglio le proprie innovazioni tecnologiche, dall'altro ha alzato un muro di riserbo sulle strategie di listino, rispondendo con un secco "no comment" alle domande su possibili rincari per smartphone, tablet e wearable.