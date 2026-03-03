Crisi delle memorie: Huawei non commenta la situazione, ma rassicura sui prezzi

L'ultimo evento a porte chiuse di Huawei ha lasciato in sospeso una questione fondamentale: il costo dei dispositivi nel medio e lungo periodo. Se da un lato l'azienda ha mostrato con orgoglio le proprie innovazioni tecnologiche, dall'altro ha alzato un muro di riserbo sulle strategie di listino, rispondendo con un secco "no comment" alle domande su possibili rincari per smartphone, tablet e wearable.
La politica del "No comment, ma state tranquilli"
Al termine di una presentazione a porte chiuse incentrata sui nuovi prodotti Huawei, i rappresentanti della compagnia cinese presenti in sala hanno risposto con un "no comment" alle domande relative ai possibili aumenti di prezzi di smartphone e tablet. Parlando delle politiche di prezzo dell'azienda, però, Andreas Zimmer, Head of Ecosystem Strategy per l'Europe di Huawei, ha sottolineato come "se qualche fornitore inizia ad addebitarci un importo x, non c'è molto che possiamo fare a riguardo".
Questa dichiarazione suggerisce che Huawei si trovi in una posizione reattiva rispetto alla supply chain. L'aumento dei costi delle materie prime, dei semiconduttori e della logistica globale sta mettendo pressione su tutti i produttori di hardware. Per Huawei, che ha ricostruito con fatica la propria catena di approvvigionamento negli ultimi anni, il margine di manovra per assorbire internamente questi costi potrebbe essersi ridotto.
Nonostante l'ammissione di vulnerabilità sui costi esterni, Zimmer ha tenuto a ribadire la volontà dell'azienda di mantenere una politica dei prezzi coerente. Per supportare questa tesi, è stato citato l'esempio delle FreeBuds Pro: giunte alla loro quinta iterazione, le cuffie flagship di Huawei sono riuscite a mantenere un posizionamento di prezzo stabile nel tempo, nonostante i significativi upgrade tecnologici tra una generazione e l'altra. Anche se non perfettamente calzante, vista la poca quantità di memoria del dispositivo, questo esempio dovrebbe servire a rassicurare l'utenza: Huawei non punta a rincari speculativi, ma tenta di proteggere il consumatore finale finché la pressione dei fornitori lo permette.
Anche Huawei, insomma, potrebbe essere pronta a navigare in acque agitate. La sfida del brand sarà bilanciare l'inevitabile aumento dei costi di produzione con la necessità di restare competitiva in un mercato europeo dove la concorrenza non concede sconti. La "coerenza" citata da Zimmer sarà messa alla prova nei prossimi mesi, quando verranno svelati i listini dei nuovi prodotti di punta.