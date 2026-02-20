ACER ci racconta come sta tentando di combattere la crisi delle memorie in ambito PC

Nel 2026 ACER spegne cinquanta candeline, raggiungendo il 50° anniversario dalla fondazione della compagnia: per festeggiare, la divisione italiana ha colto l'occasione per organizzare un incontro con la stampa. Un momento non solo volto a celebrare i traguardi della compagnia, ma nel quale sono stati mostrati tutti i modelli di portatili annunciati durante il CES di Las Vegas lo scorso gennaio. In questa cornice c'è stato anche spazio per un'interessante presentazione, nella quale, nella persona di Luca Bendazzoli, Head of Business di ACER Italia, si è parlato dell'attuale mercato informatico, con un focus sulle strategie operate dalla compagnia.

Il contesto macroeconomico: la crisi delle memorie L'attuale scenario del mercato informatico è delineato da una criticità strutturale legata alla scarsità di componenti di memoria, un fenomeno che sta influenzando profondamente i costi di produzione e la disponibilità di prodotto a livello globale. La carenza di componenti non è riconducibile a una dinamica interna al settore PC, bensì a una massiccia pressione esterna derivante dagli investimenti nelle Big Tech e nell'Intelligenza Artificiale. La storia dei prodotti ACER Gli investimenti globali complessivi nel settore AI hanno raggiunto i 630 miliardi di dollari. Per contestualizzare tale cifra, il valore totale del mercato mondiale dei PC si attesta sui 280 miliardi di dollari; gli investimenti in AI sono quindi circa 2 volte superiori all'intero mercato informatico tradizionale. Di conseguenza, le fabbriche ricevono attualmente una domanda di componenti pari a 3 volte la richiesta mondiale di PC. Poiché l'aumento dell'offerta richiede la costruzione di nuovi impianti, processo non immediato, la situazione di criticità è destinata a protrarsi per diversi trimestri del 2026.

Un impatto sui costi di produzione L'aumento della domanda ha generato un incremento diretto dei costi industriali per ACER. Analizzando l'andamento da dicembre 2025 a maggio 2026, si osserva un balzo significativo nel costo di produzione di un notebook standard : da un costo unitario di circa circa 1.000€ a dicembre si passa a una previsione per maggio 2026 di circa 1.400€. Questo incremento di 400 euro per unità (pari al 40%) è legato ai prezzi di acquisto mensili delle memorie e rende inevitabile il trasferimento del costo sui prezzi suggeriti al pubblico.