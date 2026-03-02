vivo X300 Ultra debutta al MWC 2026 con teleobiettivo ZEISS da 400 mm

Presentato a Barcellona il nuovo flagship imaging con estensore 400 mm Gen 2 Ultra e camera cage professionale.

Al MWC Barcelona 2026, vivo ha svelato in anteprima mondiale il suo nuovo modello di punta, X300 Ultra, mostrando ufficialmente design e ambizioni del dispositivo che guiderà la strategia globale del brand nel segmento ultra-premium. Per la prima volta l'azienda ha confermato che la variante Ultra della serie X sarà lanciata a livello internazionale, segnando un passo deciso verso l'espansione nel mercato globale degli smartphone top di gamma. Il cuore dell'annuncio è però l'ecosistema fotografico professionale costruito attorno al dispositivo.

Teleobiettivo da 400 mm: collaborazione con ZEISS Elemento centrale del nuovo sistema imaging è il vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, un estensore teleobiettivo equivalente a 400 mm, presentato come soluzione unica nel settore mobile. L'obiettivo è stato progettato per rispettare standard APO di livello professionale e supporta un'uscita ottica completa da 200 MP. Secondo vivo, il sistema mantiene una qualità d'immagine elevata anche con ritaglio digitale fino a 1600 mm equivalenti, combinando lunghezza focale estrema e struttura compatta del corpo macchina. L'approccio non si limita all'ingrandimento, ma integra innovazioni su stabilizzazione, resa ottica e progettazione strutturale. Il teleobiettivo integra una stabilizzazione OIS di livello gimbal e una tecnologia di messa a fuoco con tracciamento del movimento, pensata per offrire precisione e stabilità anche nelle riprese a lunga distanza e nei video con zoom spinto.

Camera cage professionale: il kit per creator Oltre all'estensore, vivo ha presentato una nuova camera cage dedicata a X300 Ultra, pensata per trasformare lo smartphone in uno strumento video professionale. La gabbia integra attacchi a slitta e porte a sgancio rapido per l'integrazione di accessori esterni, oltre a una doppia impugnatura per migliorare la stabilità nelle riprese a mano libera. Sono presenti pulsanti fisici dedicati per il controllo tattile di otturatore e zoom, offrendo un'esperienza più simile a quella di una fotocamera tradizionale. vivo X300 Ultra e la camera cage Un sistema di raffreddamento attivo con ventola multilivello aiuta a mantenere le prestazioni costanti durante registrazioni prolungate e ad alta intensità. Il telaio supporta inoltre pienamente l'estensore teleobiettivo, completando un kit modulare pensato per creator professionisti.