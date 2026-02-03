Sfrutta il codice sconto e risparmia sul Vivo X200 Pro: batteria da 6.000mAh e display con refresh rate da 120Hz

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del Vivo X200 Pro tramite l'applicazione del coupon ITCD55 dal valore di 55€ per un costo totale e finale d'acquisto di 560,27€. Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link.
Vivo X200 Pro è equipaggiato con un ampio display da 6,78 pollici e una risoluzione di 2800 × 1260 pixel con un refresh rate da 120Hz, in grado di offrire immagini estremamente definite, colori brillanti e un'eccellente esperienza visiva. Il supporto alla rete 5G garantisce una navigazione fluida e veloce.
Ulteriori dettagli
Uno dei punti di forza principali è senza dubbio il comparto fotografico. La fotocamera da 50 megapixel consente di realizzare scatti di altissima qualità, con una risoluzione massima di 8165 × 6124 pixel, mentre la registrazione video in 8K (7680 × 4320 pixel) lo rende uno strumento ideale anche per la creazione di contenuti multimediali avanzati.
Dal punto di vista del design, lo smartphone mantiene uno spessore contenuto di 8,2 mm, risultando elegante e maneggevole nonostante la dotazione hardware importante. Il peso di 223 grammi è ben bilanciato, mentre la batteria da 6000 mAh assicura un'ottima autonomia anche con un utilizzo intenso.