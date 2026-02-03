0

I nuovi Galaxy S26 potrebbero non avere i magneti Qi2 integrati, secondo le ultime indiscrezioni

In base alle immagini mostrate di recente, i Galaxy S26 non avranno magneti integrati per la ricarica Qi2: le cover ufficiali arriveranno in due versioni, permettendo il supporto solo tramite accessori dedicati.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/02/2026
Galaxy S26

Continuano ad emergere indiscrezioni sui futuri smartphone della serie Galaxy S26. Proprio qualche giorno fa vi abbiamo mostrato quello che sembrava un accessorio ufficiale capace di sfruttare il supporto Qi2 per la ricarica. Come vi avevamo già detto, queste informazioni dovevano essere prese con la dovuta cautela, infatti emergono già i primi dubbi. Stando alle ultime indiscrezioni, questi smartphone potrebbero non essere dotati di magneti integrati. Vediamo meglio i dettagli.

Ricarica Qi2 solo tramite cover dedicata

In base alle ultime immagini condivise, sono aumentati i dubbi sul fatto che la serie Galaxy S26 sarà dotata di magneti al suo interno. Le cover ufficiali saranno infatti disponibili in due varianti: una classica, l'altra con magneti per la ricarica Qi2. L'esistenza di queste due versioni farebbe quindi pensare palesemente all'assenza di magneti integrati. Ciò non significa che non potrete usufruire di questa ricarica, ma anche stavolta potrete farlo esclusivamente tramite i magneti inclusi nelle custodie compatibili, piuttosto che all'interno del telefono stesso.

Le cover ufficiali in due versioni (Fonte: Nieuwemobiel e Android Authority)
Ricordiamo che la serie Pixel 10 di Google è stata l'unica linea di smartphone Android top di gamma ad adottare magneti nativi. Se dovessimo basarci soltanto su questi leak, queste custodie non magnetiche riguarderebbero anche i Galaxy S26+ e S26 Ultra, quindi non le troveremmo su nessun altro modello. Una novità simile sarebbe stata molto interessante, sebbene non sia ancora da escludere completamente.

Altre immagini

Nel frattempo, di recente sono state mostrate alcune immagini dedicate anche alla S Pen per l'S26 Ultra. Quest'ultima sarà disponibile in una versione bicolore con un corpo nero o bianco, mentre la parte superiore presenterà un colore abbinato alla scocca dello smartphone.

La S-Pen
Inoltre, sono state mostrate le pellicole anti-riflesso ufficiali.

Le pellicole anti-riflesso
Nuove fonti hanno svelato anche render e specifiche della serie S26, in attesa della presentazione ufficiale prevista per il 25 febbraio.

#Samsung #Tecnologia
